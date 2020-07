Warrior Nun Staffel 2: Nach dem Mega-Twist brauchen wir die Netflix-Fortsetzung

Die okkulte Fantasy-Serie Warrior Nun auf Netflix endet mit einem gewaltigen Cliffhanger und der finale Twist schreit geradezu nach einer 2. Staffel. Alle Infos zu Warrior Nun Staffel 2 findet ihr hier.

Im Verlauf der 1. Staffel entwickelt sich die Netflix-Neuheit Warrior Nun von einer düsteren Teenieserie zur okkulten Actionserie mit einem liebenswerten Ensemble. Avas Suche nach Bestimmung und ihr Kampf gegen höllische Dämonen erinnert dabei stark an den Serien-Hit Buffy - Im Bann der Dämonen.

Nach 10 Folgen erwartet uns ein schockierender Twist und ein Cliffhanger, der eine 2. Staffel auf Netflix unverzichtbar macht. Aber werden Ava und die Kriegernonnen weiterkämpfen dürfen? Und werden wir erfahren, was Adriel wirklich ist? Wir haben für euch einmal die wichtigsten Infos zu Warrior Nun Staffel 2 zusammengefasst.

Warrior Nun: Kommt eine 2. Staffel bei Netflix?

Bisher wurde eine 2. Staffel noch nicht offiziell angekündigt. In der Regel wartet Netflix auch mehrere Wochen ab, ehe eine Entscheidung zum Schicksal neuer Serie getroffen wird. Im Falle von Warrior Nun stehen die Chancen aber gut. Denn bereits kurz nach Start katapultierte sich Warrior Nun auf Platz 2 der Netflix Top 10.

Hier könnt ihr den Trailer zu Warrior Nun auf Netflix sehen:

Auf die Macher hinter der Fantasyserie planen schon fest mit einer 2. Staffel - sonst hätte es sicher nicht so einen krassen Cliffhanger am Ende gegeben. Die bestätigte auch Showrunner Simon Barry im Interview mit Decider :

Als wir Staffel 1 vorbereitet haben, haben wir bereits an Staffel 2 gedacht und wohin sich die Serie entwickeln wird. Das musst du dieser Tage machen, denn offensichtlich planst du mit dem Erfolg.

Warrior Nun Staffel 2: Wie geht es nach dem Cliffhanger für die Kriegernonnen weiter?

Achtung, Spoiler zum Finale von Staffel 1: Am Ende von Warrior Nun wurden wir mit einem gewaltigen Twist überrascht, der das gesamt Fundament der Geschichte des Ordens des kreuzförmigen Schwertes auf den Kopf stellt. Denn Ava (Alba Baptista) findet heraus, dass der Engel Adriel (William Miller) gar kein Engel war und der ersten Warrior Nun Areala auch nicht seinen Heiligenschein vermachte, um ihr Kraft zu schenken.



© Netflix Warrior Nun

Als wäre dieser Twist noch nicht genug, stellt sich auch noch heraus, dass Pater Vincent hinter dem Mord an Avas Vorgängerin Shannon steckt und im Geheimen ein Untertan des finsteren Adriel ist. Am Ende stehen die Krieger-Schwestern alleine dar und sind umzingelt von Adriels Dämonenhorden. Bevor es zur alles entscheidenen Schlacht kommt, ist die Staffel auch schon zu Ende.

Hier wird Staffel 2 mit Sicherheit direkt ansetzen. Dabei müssen in der Fortsetzung noch so einige Fragen geklärt werden. Nach Schwester Liliths (Lorena Andrea) plötzlicher Wiederauferstehung muss noch enthüllt werden, was wirklich mit ihr in der Hölle geschehen ist, und warum sie auf einmal übernatürliche Fähigkeiten (und graue Haare) besitzt. Steckt in ihr etwa eine hochrangige Dämonenfürstin?

Warrior Nun auf Netflix: Ist Adriel wirklich ein Teufel?

Das größte Rätsel für Staffel 2 ist mit Sicherheit die wahre Hintergrundgeschichte von Adriel, der vor Jahrhunderten mit dem Heiligenschein aus der anderen Dimension floh, von Tarask-Dämonen verfolgt wurde und anschließend in einer Gruft unter dem Vatikan eingemauert wurde.

© Netflix Warrior Nun

Da er am Ende eine Horde von Dämonen befehligen kann, stellt sich nun die Frage, ob Adriel sogar "ein Teufel" sein könnte, wie Ava ihn bezeichnet. "Die Autoren haben mit diesem Satz genaue Pläne für eine mögliche 2. Staffel. Ich liebe Adriels Charakter. Er ist so komplex und seine Geschichte hat so viele Schichten, die wir später erforschen werden.", erzählt Alba Baptista gegenüber Refinery29 .

Obwohl Warrior Nun auf einer Comic-Reihe basiert, können wir in dieser nicht nach Antworten auf unsere Fragen für Staffel 2 suchen. Denn die Netflix-Serie basiert nur sehr lose auf der Vorlage von Ben Dunn und erzählt eine eigenständige und neue Geschichte um die Dämonen-jagenden Kriegernonnen.

Warrior Nun: Wann kommt Staffel 2 der Fantasyserie zu Netflix?

Da die Autoren von Warrior Nun bereits konkrete Pläne für die 2. Staffel haben, sollte die Drehbuchphase bei einer offiziellen Verlängerung nicht allzu lange dauern. Schwieriger wird es aber mit Blick auf die Dreharbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Produktionen von Filmen und Serie international noch immer stark eingeschränkt. Da Warrior Nun in Spanien gedreht wird, müssen die Schauspieler für die Dreharbeiten viel reisen.

Die 1. Staffel von Warrior Nun wurde bereits zwischen März und Juli 2019 gedreht. Aufgrund der vielen Computereffekte nimmt die Postproduktion viel Zeit in Anspruch. Somit wird die 2. Staffel von Warrior Nun frühestens Ende 2021, wenn nicht sogar erst 2022 auf Netflix zu sehen sein.

