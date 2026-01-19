Wer ist eigentlich der Herr in Der Herr der Ringe?

Damit die nächste Popkultur-Diskussion nicht in einer Blamage endet, klären wir die vermeintlich simpelste Frage: Wer ist eigentlich der titelgebende Herr in Der Herr der Ringe?

Als Teil der weltweit vernetzten Herr der Ringe-Fangemeinde hast du vielleicht die umstrittene Adler-Diskussion bereits hinreichend analysiert und weißt vermutlich auch, warum Gandalf bei der großen Schlacht gegen Sauron gefehlt hat. Doch trotz allen Hintergrundwissens hast du den Wald vor lauter Ents bisher immer übersehen und fragst dich nun: Wer ist mit dem titelgebenden Herr der Ringe überhaupt gemeint?

Wenn du dich mit dem obigen Absatz angesprochen fühlst, findest du nachfolgend eine kleine Fantasy-Nachhilfestunde und bist anschließend garantiert weiser als Gandalf, Elrond und Galadriel zusammen.

Weder Frodo noch Gollum: DAS ist der Herr der Ringe

Doch nach wem benannte Schöpfer J.R.R. Tolkien denn nun sein monumentales Fantasy-Epos? Entgegen mancher Erwartungen handelt es sich dabei eben nicht um Frodo, den großen Helden der Trilogie, und auch nicht um Gollum, den jahrhundertelangen Besitzer des einen Rings. Nein, der Herr in der Herr der Ringe ist selbstverständlich Sauron, der Dunkle Herrscher Mordors.

Die Erklärung ist denkbar einfach: Sauron schmiedete den Meisterring im Schicksalsberg, um die anderen 19 Ringe der Macht kontrollieren zu können. Dies macht ihn buchstäblich zum Herr der Ringe und damit natürlich zum logischen Titelgeber von Tolkiens Geschichte.

Mehr dazu: Der Herr der Ringe-Crashkurs: Die 20 Ringe der Macht erklärt

Aber warum wählte der Fantasy-Autor ausgerechnet den Bösewicht aus, um seiner Erzählung einen Namen zu geben? Die Entscheidung dafür wirkt allerdings nur auf den ersten Blick merkwürdig, bei genauerer Betrachtung ergibt sie sogar absolut Sinn.

Auch wenn er physisch in dem Werk kaum in Erscheinung tritt, ist Sauron schließlich der Auslöser der zentralen Geschichte rund um Frodos gefährliche Reise zum Schicksalsberg. Ohne den mächtigen Schurken gäbe es demzufolge keinen Grund für ebendiese. Er bestimmt als allgegenwärtige Bedrohung die Geschehnisse in Tolkiens Epos, was zusätzlich ein gutes Argument für die Wahl des Titels ist.

Dass ein Antagonist zur Titelfigur wird, hat darüber hinaus Tradition in Literatur und Film. Es handelt sich also nicht um ein seltenes Phänomen, denken wir nur an legendäre Werke wie Dracula oder Terminator.



Wo gibt es die Der Herr der Ringe-Trilogie im Stream?

Die komplette Der Herr der Ringe-Trilogie gibt es aktuell in den jeweiligen Streaming-Flatrates von Amazon Prime Video und HBO Max. Bei diversen anderen Anbietern sind die drei Filme zudem als Kauf- oder Leihoption verfügbar.