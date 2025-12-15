Viele wissen nicht, warum Gandalf bei der großen Schlacht gegen Sauron gefehlt hat – wie alles in Der Herr der Ringe hat auch das eine Erklärung

J.R.R. Tolkien hat sein Herr der Ringe-Universum bis ins kleinste Detail durchdacht, weshalb es auf fast alle Fragen eine Antwort gibt. Auch darauf, weshalb Gandalf nicht direkt gegen Sauron antrat.

So nahe Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Verfilmungen auch an Perfektion herankamen, war es dem Regisseur natürlich unmöglich, sämtliche inhaltliche Details der Buchvorlage J.R.R. Tolkiens in seine Kino-Trilogie zu packen. Daher kann es mitunter vorkommen, dass die Filme aufgrund unvermeidlicher Auslassungen auch Fragen aufwerfen können.

Dazu zählt zum Beispiel auch diese: Wieso beteiligte sich der mächtige Gandalf (Ian McKellen) nicht an der Schlacht des Letzten Bündnisses, in der Elben und Menschen gemeinsam gegen Sauron antraten? Wie schließlich in der kurzen Sequenz im Prolog von Der Herr der Ringe: Die Gefährten zu sehen ist, fehlt von dem Zauberer in besagtem Gefecht jede Spur. Doch es gibt eine logische Erklärung dafür, die sich wie so oft in Tolkiens ausführlichen Aufzeichnungen zu seinem Fantasy-Epos finden lassen.

Der Herr der Ringe: Darum fehlte Gandalf in der Schlacht gegen Sauron

Die Schlacht des Letzten Bündnisses, in der sich u. a. der Elb Elrond und der Mensch Isildur Sauron entgegenstellten, fand in den Jahren 3434 bis 3441 des Zweiten Zeitalters statt, also knapp 3000 Jahre vor den Geschehnissen in Die Gefährten. Zu dieser Zeit war Gandalf schlicht noch nicht als Zauberer öffentlich unter den Völkern Mittelerdes in Erscheinung getreten, sondern – als Maia Olórin in Valinor lebend – lediglich als Beobachter im Verborgenen tätig.

In dieser Funktion studierte er die komplexen Auseinandersetzungen zwischen den bösen und guten Mächten, um schließlich erst gegen Ende des Dritten Zeitalters als reinkarnierter Gandalf seine offizielle von den Valar aufgetragene Mission anzutreten: die Vorbereitung des alles entscheidenden Widerstands gegen Sauron, der letztendlich in Jacksons Filmen zu sehen ist. Hier fungiert er sozusagen als Denker und Lenker für die gute Seite und wird so zu einer wichtigen Schlüsselfigur für den endgültigen Sieg über den dunklen Herrscher.

In der Schlacht des Letzten Bündnisses war es demnach nicht Gandalfs Aufgabe, in die Geschehnisse Mittelerdes einzugreifen. Deshalb ist er auch nicht in den entsprechenden Szenen des Films zu sehen.

Mehr Wissenswertes zu Der Herr der Ringe:

Wo gibt es die Der Herr der Ringe-Trilogie im Stream?

Peter Jacksons komplette Der Herr der Ringe-Trilogie ist aktuell in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video verfügbar. Bei diversen anderen Anbietern gibt es die drei Filme zudem als Kauf- oder Leihoption.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite 3D Juegos erschienen.

