Der Herr der Ringe-Crashkurs: Die 20 Ringe der Macht erklärt

Die Ringe der Macht stehen im Zentrum von Amazons Der Herr der Ringe-Serie. Wir helfen euch, die 20 mächtigen Instrumente und ihre Kraft besser zu verstehen.

Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht trägt einen vielsagenden Titel, der im Staffel 1-Finale eine erste Erfüllung erhält. Nur: Was wissen wir wirklich über die 20 mächtigen Ringe von Mittelerde? Klar, im Prolog von Peter Jacksons Der Herr der Ringe: Die Gefährten wurden sie kurz eingeführt. Aber wer hat sie geschmiedet, was können sie und wie hängen sie zusammen? Wir erklären die zauberhaften Instrumente gemäß Tolkiens Buch-Vorlage und vergleichen sie mit dem Serien-Wissen.

Lernt hier Genaueres über:

Saurons Einen Ring

3 Elben-Ringe

7 Zwergen-Ringe

9 Menschen-Ringe

Herr der Ringe-Erklärung: Das Ringgedicht und die 20 Ringe der Macht

Es wird längst nicht alles zu den Ringen der Macht in J.R.R. Tolkiens Vorlagen-Büchern erklärt. Doch so manches ist Lesenden über die einflussreichen Schmuckstücken bekannt und hat es trotzdem nicht in Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme geschafft. Hier gibt es also einen kleinen Ringe-Crashkurs, um die Serie besser zu verstehen. Das Grundlegende ist aus dem Ringgedicht sicher bekannt:

Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht,

Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein,

Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun.

Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron,

Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,

Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.

Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.

Nicht umsonst erkling das Ringgedicht, vertont als Song "Where the Shadows Lie" von Komponist Bear McCreary und Sängerin Fiona Apple , zum Abspann von Folge 8: Der Schmiedeprozess hat mit den ersten drei Ringen begonnen. Gemäß Tolkiens Reihenfolge werden erst die 3 Elbenringe, dann die 7 Zwergenringe, anschließend die 9 Menschenringe und am Ende Saurons Herrscher-Ring erschaffen.

Der Herr der Ringe (aka Sauron) herrscht mit einem Ring über 19 andere

Wir wollen allerdings bei den Erklärungen mit dem letzten und bekanntesten Ring anfangen, der in Staffel 1 von die Ringe der Macht noch nicht existiert: Saurons Meisterring (den Frodo später vernichtete). Diesen schmiedete Sauron allein und heimlich im Schicksalsberg. Um seinen Ring mächtiger als alle anderen zu machen, musste er viel seiner eigenen Macht in das Artefakt legen. Er sorgte eigentlich nur für die Erschaffung der anderen Ringe, um sie anschließend mit seinem eigenen Einen Ring zu kontrollieren. Wenn er ihre einflussreichen Träger lenkte, so der Plan, konnte er ganz ohne Kampf-Aufwand über Mittelerde herrschen.

Im Zweiten Zeitalter von Mittelerde wollte Sauron also (getarnt als "guter" Annatar aka "Herr der Geschenke") die Herrscher Mittelerdes zum Bösen verführen und sie sich damit gefügig machen. Deshalb brachte er den Elben-Schmieden in Eregion (unter ihnen Celebrimbor) bei, wie die Ringe der Macht hergestellt werden konnten. Diese Ringe wurden insgeheim aber an Sauron und seinen übermächtigen Ring gebunden. Sie verloren also nach dessen Zerstörung ihre Kraft. Doch nicht alles verlief, wie er sich das vorgestellt hatte.

Der Herr der Ringe erklärt: Die Elben haben 3 Ringe der Macht

Die Elben besaßen laut Tolkien eigentlich vorher schon viele (schwächere) Ringe. Sauron hatte mit seinem Einen Ring die Fähigkeit, die Gedanken dieser Ringträger zu lesen und sogar zu beeinflussen. Weil sie das bemerkten, nahmen die Elben die Ringe ab und der Dunkle Herrscher forderte sie zurück. Nur die drei mächtigsten Ringe Narya, Nenya und Vilya (die Ringe des Feuers, des Wassers und der Luft) wurden versteckt und Sauron konnte nicht mehr an sie herankommen.

Sie Amazon-Serie geht hier einen leicht veränderten Weg: Nachdem Mithril als Elben-rettende Substanz eingeführt wurde, will Celebrimbor das einzige Stücks Mithril, das ihnen nach König Durins Hilfs-Absage geblieben ist, nutzen. Halbrand rät ihm, die gewünschten Macht-Eigenschaften durch die Vermischung mit anderen Erzen zu verstärken und hilft anschließend bei der Herstellung. Erst als Galadriel einschreitet, werden jedoch drei Elben-Ringe mit dem reinen Valinor-Gold und -Silber von Finrods Dolch neu geschaffen. Der der Feind hat also nur am Rande auf sie Einfluss genommen.

Wer hat die Elben-Ringe geschmiedet? Der elbische Schmied Celebrimbor schuf die Elbenringe auch bei Tolkien allein, weshalb sie von Sauron unbesudelt (also nicht beinflussbar, aber trotzdem abhängig) blieben



Der elbische Schmied Celebrimbor schuf die Elbenringe auch bei Tolkien allein, weshalb sie von Sauron unbesudelt (also nicht beinflussbar, aber trotzdem abhängig) blieben Wer trägt die 3 Elbenringe? Narya (mit rotem Rubin) wurde bei Tolkien erst vom elbischen Schiffsbauer Círdan getragen, bevor dieser ihn insgeheim an Gandalf weitergab; Nenya (Mithril mit weißem Stein) schmückte lange verborgen Galadriels Finger; Elbenkönig Gil-galad wiederum gab Vilya (mit blauem Saphir) bei seinem Tod an Elrond weiter

Narya (mit rotem Rubin) wurde bei Tolkien erst vom elbischen Schiffsbauer Círdan getragen, bevor dieser ihn insgeheim an Gandalf weitergab; Nenya (Mithril mit weißem Stein) schmückte lange verborgen Galadriels Finger; Elbenkönig Gil-galad wiederum gab Vilya (mit blauem Saphir) bei seinem Tod an Elrond weiter Was können die Ringe der Elben? Die Macht der Elben-Ringe besteht u.a. darin, Widerstand zu inspirieren (Narya), dem Bösen verborgen zu bleiben (Nenya) und wohl auch zu heilen (Vilya)



Der Herr der Ringe erklärt: Die Zwerge bekommen 7 Ringe der Macht

Auch der Plan, die Zwergen-Herrscher mit seinen Ringen zu kontrollieren, ging für Sauron nicht ganz auf: Die unerwartet immunen Zwerge beugten sich seinem Willen nicht. Stattdessen machten ihre Ringe sie über alle Maßen gierig nach Schätzen ... und brachten sie auf diesem Wege zu Fall.

Wer hat die Zwergen-Ringe geschmiedet? Die Zwergen-Ringe wurden gemäß Tolkien ebenfalls in der Elbenschmiede geschaffen, Sauron hatte an ihrer Erschaffung aber direkten Anteil

Die Zwergen-Ringe wurden gemäß Tolkien ebenfalls in der Elbenschmiede geschaffen, Sauron hatte an ihrer Erschaffung aber direkten Anteil Wer besitzt die 7 Zwergen-Ringe? Die Ringe gingen anfangs an die Oberhäupter der 7 Zwergen-Clans. Vier wurden schließlich von Drachenfeuer zerstört und der Rest ging an Sauron zurück. Der letzte wurde von Sauron erst im Dritten Zeitalter, zur Zeit von Der Hobbit, wieder Thorins Vater Thrain II in Dol Guldur abgenommen

Die Ringe gingen anfangs an die Oberhäupter der 7 Zwergen-Clans. Vier wurden schließlich von Drachenfeuer zerstört und der Rest ging an Sauron zurück. Der letzte wurde von Sauron erst im Dritten Zeitalter, zur Zeit von Der Hobbit, wieder Thorins Vater Thrain II in Dol Guldur abgenommen Was können die Ringe der Zwerge? Die Macht der Zwergen-Ringe besteht v.a. darin, Wohlstand zu bringen

Der Herr der Ringe erklärt: Die Menschen und ihre 9 Nazgûl-Ringe

Wer hat die Menschen-Ringe geschmiedet? Auch die Menschen-Ringe wurden von Celebrimbor in der Elbenschmiede geschaffen. Sauron stahl sie, verdarb sie und gab sie 9 ausgewählten Menschen

Auch die Menschen-Ringe wurden von Celebrimbor in der Elbenschmiede geschaffen. Sauron stahl sie, verdarb sie und gab sie 9 ausgewählten Menschen Wer besitzt die 9 Menschen-Ringe? Über die vorigen menschlichen Identitäten der Ringgeister ist wenig bekannt, drei dieser Könige sollen jedoch aus Númenor und einer (genannt Khamûl) aus dem Osten stammen

Über die vorigen menschlichen Identitäten der Ringgeister ist wenig bekannt, drei dieser Könige sollen jedoch aus Númenor und einer (genannt Khamûl) aus dem Osten stammen Was können die Ringe der Menschen? Die 9 Ringe brachten ihren menschlichen Trägern erst Macht, Ansehen und Wohlstand, dann Zauberkräfte und ewiges Leben. Sie verwandelten sie aber auf lange Sicht in Saurons unsichtbare Diener, die Ringgeister

Bei den neun Ringen für die Menschen ging Saurons Plan am besten auf: Die mit Ringen bedachten Menschenkönige steigerten ihren Einfluss und wurden unsterblich. Das veränderte sie jedoch zunehmend und machte sie schließlich zu den, die vollkommen Saurons Willen unterworfen waren. Zum Nazgûl-Anführer wurde der Hexenkönig von Angmar.

Insbesondere die ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit den Ringen der Macht bieten der Amazons Herr der Ringe-Serie in ihren 5 Staffeln viel Raum, um Lücken zu füllen. Vielleicht werden wir also bald erfahren, wer genau die Nazgûl vor ihrer Verführung und Versklavung waren. Oder wie genau die Verbindung zwischen dem Einem Ring und den 19 anderen zustande kommt.

Diesen Artikel haben wir erstmals zur ursprünglichen Ausstrahlung der Serie bei Amazon Prime im September 2022 veröffentlicht.