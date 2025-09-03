Lady Gagas Auftritt in Wednesday Staffel 2 erklärt: Rosaline Rotwood schickt Wednesday und Enid auf gefährliche Mission

Lady Gagas Gastrolle in Wednesday Staffel 2 wird seit Monaten diskutiert. Nun wissen wir endlich, welchen Teil sie als Rosaline Rotwood zur Handlung der Fantasy-Serie bei Netflix beiträgt.

Lange wurde die Rolle von Lady Gaga in Wednesday Staffel 2 geheim gehalten, bis vor wenigen Tagen das erste Bild von ihr als Rosaline Rotwood die Runde machte. In Folge 6 der aktuellen Season ist sie schließlich als legendäre Nevermore-Lehrerin zu sehen, die Wednesday (Jenna Ortega) und Enid (Emma Myers) einen Tag voller neuer Perspektiven beschert. Was es genau mit ihrem mysteriösen Auftritt auf sich hat, könnt ihr noch einmal in Ruhe hier nachlesen.

Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 6 von Wednesday Staffel 2!

Lady Gaga lässt als Rosaline Rotwood Wednesdays Gabe zurückkehren

Auf ihrer Suche nach Tylers Mutter (Frances O'Connor) erfährt Wednesday von ihrer Großmutter Hester (Joanna Lumley), dass es eine Möglichkeit gibt, ihre Gabe zeitweise zurückzubekommen. Denn auf dem Friedhof von Nevermore liegt Rosaline Rotwood begraben, eine ehemalige Professorin für alte Runen und Kryptologie an der Nevermore Academy und einer der berühmtesten und mächtigsten Raben (Raben werden diejenigen genannt, die Wednesdays Gabe der Sicht teilen). Wenn ein Rabe sich dem Grab von Rotwood nähert und die Inschrift auf dem Grabstein zitiert, wird ihm oder ihr ein Einblick in die Zukunft gewährt.

Natürlich lässt sich Wednesday das nicht zweimal sagen und stattet Rotwoods Grab einen Besuch ab. Folglich wird sie in den Soiree-Raum des Rotwood Cottages katapultiert, wo ihr Rotwood als Geist mit weißem Gewand und Schleier erscheint. Rotwood erzählt ihr, dass Großmutter Hester damals stets ihre Anerkennung suchte und selbst ein Rabe werden wollte, dies jedoch nie geschafft hat. Stattdessen heiratete Hester einen Gauner.

In Bezug auf Wednesdays Gabe erklärt sie schließlich, dass Wednesday ihre Hand über eine Flamme halten muss, um ihre hellseherischen Fähigkeiten zurückzuerlangen und das Band nicht brechen darf, weil sie sonst "einen Preis dafür bezahlen" muss.

Lady Gagas Rosaline Rotwood lässt Wednesday und Enid die Körper tauschen

Enid ist Wednesday jedoch zum Friedhof gefolgt und möchte sie dazu bringen, zur Schule zurückzukehren. So wird das Band der Sicht gebrochen und Wednesday und Enid bezahlen den Preis dafür: Fortan sind ihre Körper in bester Freaky Friday-Manier vertauscht. Wenn sie bis Sonnenaufgang nicht die Geheimnisse des Körpers, in dem sie stecken, kennen und verstehen lernen, werden beide sterben.

Mehr:

Nachdem Wednesday und Enid einen gesamten Tag im Körper der jeweils anderen verbringen und dabei für jede Menge Chaos sorgen, nähern sie sich jedoch auch wieder einander an. Mithilfe von Agnes (Evie Templeton) machen sie schließlich Tyler (Hunter Doohan), Isaac (Owen Painter) und Francoise ausfindig und bringen mit vereinten Kräften das Labor zum Einsturz. So können sie sich schließlich zurückverwandeln. Gleichzeitig verschiebt sich dadurch Wednesdays tödliche Zukunftsvision: Statt Enid soll nun ein Mitglied der Addams Family sterben ...

Im weiteren Staffelverlauf kommt Rotwood nicht direkt weiter vor. Lady Gaga-Fans erwartet jedoch in Folge 7 noch ein letztes großes Highlight: Während Enids und Agnes' Tanzperformance auf dem Maskenball ist Lady Gagas brandneuer Song Dead Dance zu hören. Ob Gaga in Staffel 3 noch einmal als Rotwood zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.

Alle acht Folgen der 2. Staffel von Wednesday streamen bis dahin bei Netflix.