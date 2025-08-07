Wednesday Staffel 2: Der Cast um Evie Templeton, Steve Buscemi, Haley Joel Osment und Joanna Lumley im Überblick

Die 2. Staffel von Wednesday ist bei Netflix gestartet und wartet mit einer ganzen Reihe neuer Figuren auf. Wir geben euch einen Überblick über die Schauspieler:innen um Anthony Michael Hall, Billie Piper, Heather Matarazzo und Co.

Fans mussten fast drei Jahre warten, doch endlich ist es so weit: Die 2. Staffel von Wednesday ist mit den ersten vier Folgen bei Netflix gestartet und bringt Jenna Ortegas titelgebende Heldin an die Nevermore Academy zurück. Dort erwarten sie nicht nur viele bekannte Gesichter, sondern auch zahlreiche neue Freund:innen und Feinde.

Da man bei den vielen Figuren und Schauspieler:innen schnell mal den Überblick verlieren kann, wollen wir euch in dieser umfassenden Übersicht zu Cast und Besetzung auf die Sprünge helfen.

Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley und Co.: Die Addams Family in Wednesday Staffel 2

Jenna Ortega als Wednesday Addams

Wednesday Addams ist die Protagonistin der Serie und kehrt in Staffel 2 an die Nevermore Academy zurück, wo sie neue Mysterien und Morde aufklären muss. Sie hat Visionen, die ihr Zukünftiges oder Vergangenes zeigen können. Die Visionen erweisen sich jedoch nicht immer als richtig.

Wednesday wird von Jenna Ortega gespielt, die Film- und Serienfans unter anderem aus Scream und Scream VI, sowie Beetlejuice Beetlejuice und der 2. Staffel von You – Du wirst mich lieben kennen.

Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams

Morticia Addams ist Wednesdays Mutter und Gomez' Ehemann. In ihrer Jugend hat sie selbst die Nevermore Academy besucht und kehrt nun als Vorsitzende des Spendenkomitees dorthin zurück.

Catherine Zeta-Jones kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Die Maske des Zorro, Chicago und Verlockende Falle.

Luis Guzmán als Gomez Addams

Gomez Addams ist Wednesdays Vater und Morticias Ehemann. Er unterstützt Morticia bei der Organisation der Spendengala und tritt in Staffel 2 Folge 3 als Aufsichtsperson beim Campingausflug auf.

Luis Guzmán kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Carlito's Way, Die Reise zur geheimnisvollen Insel und Narcos.

Isaac Ordonez als Pugsley Addams

Pugsley Addams ist der jüngere Bruder von Wednesday. Er kommt in Staffel 2 für sein erstes Schuljahr an die Nevermore Academy. Er teilt seine Gabe mit Onkel Fester, indem er elektrische Blitze aus seinen Händen schießen kann.

Die Netflix-Serie ist Isaac Ordonez' erste große Rolle.

Victor Dorobantu als Das Eiskalte Händchen / Thing

Das Eiskalte Händchen ist ein wichtiger Teil der Addams Family. Es begleitet Wednesday bereits in Staffel 1 nach Nevermore und steht ihr bei ihren Abenteuern zur Seite.

Victor Dorobantu ist eigentlich Illusionist und hat in Wednesday seine erste Film- bzw. Serienrolle.

Joanna Lumley als Hester Frump

Hester Frump ist die Mutter von Morticia Addams und ist Eigentümerin eines Bestattungsunternehmens. Sie steht Wednesday in Staffel 2 als Großmutter helfend zur Seite.

Joanna Lumley kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Absolutely Fabulous, Mit Schirm, Charme und Melone und The Wolf of Wall Street.

Joonas Suotamo als Lurch

Lurch ist der Fahrer der Addams Family und kehrt auch in Staffel 2 zurück.

Er wurde in Staffel 1 von George Burcea gespielt. Joonas Suotamo übernimmt die Rolle in Staffel 2. Suotamo kennen Film- und Serienfans unter anderem als Chewbacca aus Solo: A Star Wars Story und der jüngsten Star Wars-Trilogie.

Fred Armisen als Onkel Fester

Onkel Fester ist der Onkel von Wednesday und der Bruder von Gomez. Er ist für jegliche kriminelle Machenschaften zu haben und besitzt in der Netflix-Serie die gleiche Gabe wie Pugsley.

Fred Armisen kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Portlandia und Saturday Night Live.

Liv Spencer als Varicose

Varicose ist die Fahrerin von Großmutter Hester Frump und übt somit die gleiche Tätigkeit aus wie Lurch.

Liv Spencer kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Beetlejuice Beetlejuice.

Frances O'Connor als Tante Ophelia

Tante Ophelia ist die Tante von Wednesday und Schwester von Morticia. Sie besitzt die gleiche Gabe wie Wednesday, die sie schließlich in die Willow Hill Psychiatrie brachte.

Frances O'Connor kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Emily, Teuflisch und Mansfield Park.

Emma Myers, Evie Templeton, Hunter Doohan und Co.: Die Schüler:innen von Nevermore in Wednesday Staffel 2

Emma Myers als Enid Sinclair

Enid Sinclair ist die Mitbewohnerin von Wednesday an der Nevermore Academy. Sie ist eine Werwöfin.

Emma Myers kennen Film- und Serienfans unter anderem aus A Good Girl's Guide to Murder und Ein Minecraft Film.

Evie Templeton als Agnes DeMille

Agnes DeMille ist in Staffel 2 großer Fan von Wednesday. Sie besitzt die Gabe, sich unsichtbar zu machen.

Evie Templeton kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Lord of Misrule – Herr des Schreckens, Return to Silent Hill und Pinocchio.

Hunter Doohan als Tyler Galpin

Tyler Galpin ist kein Schüler der Nevermore Academy. Dennoch hat der ehemalige Barista vieles mit ihnen gemeinsam. Er ist ein Hyde und steht unter dem Bann seiner Meisterin Marilyn Thornhill (Christina Ricci). In Staffel 2 sitzt er in der Willow Hill Psychiatrie fest.

Hunter Doohan kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Daredevil: Born Again und Your Honor.

Joy Sunday als Bianca Barclay

Bianca Barclay ist eine beliebte Schülerin an der Nevermore Academy. Sie ist eine Sirene und kann andere dazu zwingen, genau zu tun, was sie möchte.

Joy Sunday kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Shithouse und Der Betatest – Die Versuchung.

Moosa Mostafa als Eugege Ottinger

Eugene Ottinger ist Vorsitzender des Imkerclubs an der Nevermore Academy und hat eine große Leidenschaft für Bienen und weitere Insekten. Er freundet sich in Staffel 2 mit Pugsley an.

Moosa Mostafa kennen Film- und Serienfans unter anderem aus The Last Bus.

Georgie Farmer als Ajax Petropolus

Ajax Petropolus ist ein Schüler der Nevermore Academy und ein Gorgon. Beim Anblick seiner Schlangenhaarpracht werden seine Mitmenschen versteinert.

Georgie Farmer kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Evermoor und Treadstone.

Noah B. Taylor als Bruno

Bruno ist ein neuer Schüler der Nevermore Academy und gehört zu Enids Werwolf-Rudel. Er fungiert als neuer Love Interest für Enid.

Noah B. Taylor hat in Wednesday seine erste große Rolle.

Steve Buscemi, Billie Piper, Christopher Lloyd und Co.: Der Lehrkörper der Nevermore Academy in Staffel 2

Steve Buscemi als Schulleiter Barry Dort

Barry Dort ist der neue Schulleiter an der Nevermore Academy, nachdem seine Vorgängerin Larissa Wheems (Gwendoline Christie) das Zeitliche segnete. Er ist großer Fan der Außenseiter:innen und hat selbst die Fähigkeit, Feuer aus seinen Händen zu schießen.

Steve Buscemi kennen Film- und Serienfans unter anderem aus The Big Lebowski, Boardwalk Empire, Reservoir Dogs und Fargo.

Billie Piper als neue Lehrerin Isadora Capri

Isadora Capri ist eine neue Musiklehrerin an der Nevermore Academy und wird von Wednesday für ihre frühen Musikstücke bewundert. Sie ist eine Werwölfin.

Billie Piper kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Dr. Who, Scoop – Ein royales Interview und Penny Dreadful.

Christopher Lloyd als Professor Orloff

Professor Orloff ist der älteste Lehrer an der Nevermore Academy. Er taucht in Staffel 2 zum ersten Mal auf.

Christopher Lloyd kennen Die Addams Family-Fans als Onkel Fester aus den Kinofilmen von Barry Sonnenfeld. Darüber hinaus war er in der Zurück in die Zukunft-Trilogie als Doc zu sehen.

Lady Gaga als Rosaline Rotwood

Rosaline Rotwood ist eine legendäre Lehrerin der Nevermore Academy. In Staffel 2 Teil 1 haben wir sie jedoch noch nicht gesehen.

Pop-Sängerin Lady Gaga ist neben ihrer Musik unter anderem aus A Star Is Born, Joker 2: Folie à Deux und American Horror Story bekannt.

Heather Matarazzo, Haley Joel Osment, Anthony Michael Hall und Co.: Weitere Figuren in Wednesday Staffel 2

Luyanda Unati Lewis-Nyawo als Sherrif Ritchie Santiago

Ritchie Santiago ist neuer Sherrif in Jericho und hat Tylers Vater, Donovan Galpin in Staffel 2 ersetzt. Luyanda Unati Lewis-Nyawo kennen Film- und Serienfans unter anderem aus The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte und Date mich Billy Walsh.

Jamie McShane als Sherrif Donovan Galpin

Donovan Galpin ist ehemaliger Sherrif von Jericho und Vater von Tyler. Nach Tylers Festnahme wurde er aus seinem Amt entlassen.

Jamie McShane kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Bloodline, The Lincoln Lawyer und The Meanest Man in Texas.

Owen Painter als Schlürfi

Schlürfi wird von Pugsley zum Leben erweckt und treibt in Staffel 2 als Zombie sein Unwesen. Er hat eine besondere Verbindung zur Nevermore Academy, die es noch zu enthüllen gilt.

Owen Painter kennen Film- und Serienfans unter anderem aus The Handmaid's Tale und Tiny Beautiful Things.

Thandiwe Newton als Dr. Rachel Fairburn

Dr. Rachel Fairburn ist leitende Psychiaterin des Willow Hill Krankenhauses und behandelt unter anderem Tyler.

Thandiwe Newton kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Westworld, Das Streben nach Glück und Mission: Impossible 2.

Heather Matarazzo als Judi

Judi ist die Assistentin von Dr. Rachel Fairburn in Willow Hill.

Heather Matarazzo kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Im Auftrag des Teufels, Willkommen im Tollhaus, Plötzlich Prinzessin! und Hostel: Part II.

Haley Joel Osment als Serienkiller Kansas City Scalper

Der Kansas City Scalper ist ein Serienkiller in Wednesday Staffel 2, der seinen Opfern ihre Haarpracht abnimmt und daraus Puppen herstellt.

Haley Joel Osment kennen Film- und Serienfans unter anderem aus The Sixth Sense, A.I. – Künstliche Intelligenz und Das Glücksprinzip.

Anthony Michael Hall als Kadettenmeister Ron Kruger

Ron Kurger ist Anführer der Phoenix Kadetten in Jericho und liefert sich in Staffel 2 mit Wednesday und den Schüler:innen von Nevermore bei einem Camping-Ausflug ein spannendes Duell.

Anthony Michael Hall kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Breakfast Club – Der Frühstücksclub, Sixteen Candles, Edward mit den Scherenhänden und Reacher.

Philip Philmar als Augustus Stonehearst

Augustus Stonehearst ist ein ehemaliger Lehrer der Nevermore Academy und ehemaliger Leiter der Willow Hill Psychiatrie. Nun ist er dort Patient.

Philip Philmar kennen Film- und Serienfans unter anderem aus Charlie und die Schokoladenfabrik, Sweeney Todd und Die Insel der besonderen Kinder.

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

