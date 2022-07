Wer stiehlt mir die Show mit Olli Schulz: Daher kennt ihr die Kandidat:innen in Staffel 4

Nächste Woche startet der ProSieben-Hit Wer stiehlt mir die Show? in die 4. Staffel. Wir stellen die Besetzung um Olli Schulz vor und zeigen euch die Sendetermine.

Wer stiehlt mir die Show? ist die Speerspitze des Show-Aufschwungs bei ProSieben. Der Sender probiert viel aus derzeit, liegt auch mal daneben, landet aber viele Treffer und einer davon ist die originelle Quizshow mit Joko Winterscheidt als Moderator und Hauptprotagonist.

Nächste Woche geht der Hit in seine bereits 4. Staffel. Hier kriegt ihr alle Infos zur neuen Runde auf einem Blick.

Konzept: So funktioniert Wer stiehlt mir die Show?

Regulär moderiert Joko Winterscheidt nur die erste Ausgabe einer Staffel. Drei Prominente, die in jeder Staffel neu besetzt werden, sowie eine Wildcard treten anschließend in 9 Quizrunden gegeneinander an. Der oder die Gewinner:in der Sendung moderiert die nächste Ausgabe. So geht es die restlichen 5 Folgen der Staffel weiter bis zum Finale.

Kandidat:innen: Wer macht mit bei Wer stiehlt mir die Show Staffel 4?

© ProSieben Joko Winterscheidt, Olli Schulz, Nilam Farooq und Fahri Yardim (von links)

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4: Die Besetzung um Olli Schulz im Detail

3 Infos zu Olli Schulz

© ZDF Olli Schulz in der Talkshow Schulz & Böhmermann (links)

Hauptberuflich ist der 48-jährige Schulz Singer/Songwriter, breitere Bekanntheit erlangte er jedoch durch seine Fernsehauftritte an der Seite des damaligen Duos Joko und Klaas. Sein Charles Schulzkowski ist ein YouTube-Klassiker

Hauptberuflich ist der 48-jährige Schulz Singer/Songwriter, breitere Bekanntheit erlangte er jedoch durch seine Fernsehauftritte an der Seite des damaligen Duos Joko und Klaas. Sein mögliches Spezialgebiet: Musik. Schulz protzt bei seinen Podcastauftritten stets mit Detailwissen über verschiedene Stilrichtungen. Olli Schulz warnte im Podcast Fest & Flauschig aber bereits vor, dass er in den Quizrunden teilweise nicht die besten Antworten gegeben habe

Musik. Schulz protzt bei seinen Podcastauftritten stets mit Detailwissen über verschiedene Stilrichtungen. Olli Schulz warnte im Podcast Fest & Flauschig aber bereits vor, dass er in den Quizrunden teilweise nicht die besten Antworten gegeben habe Seine Kampfansage: "Was man für diese Show braucht, ist Schlagfertigkeit, Intelligenz und gutes Aussehen. Mit anderen Worten: Man braucht mich. Ich bringe alles mit, was Joko nicht hat. Und bald hat er nicht mal mehr seine eigene Sendung."

3 Infos zu Nilam Farooq

Als Schauspielerin ist die 32-jährige Nilam Farooq seit Mitte der Nullerjahre tätig. Seit 2017 nimmt ihre Kino-Karriere an Fahrt auf. Sie war erst in Mein Blind Date mit dem Leben als Sheela, dann in dem deutschen Horrorfilm Heilstätten als Betty zusehen. Ihr endgültiger Durchbruch dürfte 2021 Contra gewesen sein, wo sie die rassistischen Vorurteile eines Professors (Christoph Maria Herbst) aufbricht. Der Film zog in Deutschland 761.000 Zuschauende an

Als Schauspielerin ist die 32-jährige Nilam Farooq seit Mitte der Nullerjahre tätig. Seit 2017 nimmt ihre Kino-Karriere an Fahrt auf. Sie war erst in Mein Blind Date mit dem Leben als Sheela, dann in dem deutschen Horrorfilm Heilstätten als Betty zusehen. Ihr endgültiger Durchbruch dürfte 2021 Contra gewesen sein, wo sie die rassistischen Vorurteile eines Professors (Christoph Maria Herbst) aufbricht. Der Film zog in Deutschland 761.000 Zuschauende an Ihr mögliches Spezialgebiet: Nilam Farooq spricht 5 Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch, zudem legte sie ihr großes Latinum und das Graecum ab. Als ehemalige, überaus erfolgreiche YouTuberin ( daaruum ) dürfe sie zudem in Internet-Themen recht bewandert sein

Nilam Farooq spricht 5 Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch, zudem legte sie ihr großes Latinum und das Graecum ab. Als ehemalige, überaus erfolgreiche YouTuberin ( ) dürfe sie zudem in Internet-Themen recht bewandert sein Ihre Kampfansage: "Joko, ich habe Dich zwar sehr lieb, aber die beste Show im deutschen Fernsehen werde ich Dir trotzdem stehlen. Danach können wir wieder Freunde sein."

3 Infos zu Fahri Yardim

Der 41-jährige Schauspieler wurde vor allem im Dunstkreis von Til Schweiger einem breiten Publikum bekannt, etwa durch Auftritte in diversen Komödien, aber vor allem in den Schweiger-Tatort-Folgen wie Tschiller: Off Duty. Yardims größte Rolle ist aber er selbst in der hochgelobten Cringe-Comedy jerks. an der Seite von Christian Ulmen

Der 41-jährige Schauspieler wurde vor allem im Dunstkreis von Til Schweiger einem breiten Publikum bekannt, etwa durch Auftritte in diversen Komödien, aber vor allem in den Schweiger-Tatort-Folgen wie Tschiller: Off Duty. Yardims größte Rolle ist aber er selbst in der hochgelobten Cringe-Comedy jerks. an der Seite von Christian Ulmen Sein mögliches Spezialgebiet: Popkultur. Fahri Yardim spricht den Waschbären Rocket Racoon in Guardians of the Galaxy, er sollte sich also mit Marvel-Themen gut auskennen

Popkultur. Fahri Yardim spricht den Waschbären Rocket Racoon in Guardians of the Galaxy, er sollte sich also mit Marvel-Themen gut auskennen Seine Kampfsage: "Joko, ich habe irgendwie Lust, dass du weinst. In deiner eigenen Show werde ich von hinten kommen wie ein Springalligator. Jetzt bin ich dran."

Start und Sendetermine von Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4

Nächsten Dienstag um 20.15 Uhr geht es los mit Folge 1 bei ProSieben. Das sind alle Sendetermine der 4. Staffel:

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 1 läuft am 2. August 2022 um 20:15 Uhr

läuft am 2. August 2022 um 20:15 Uhr Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 2 läuft am 9. August um 20:15 Uhr

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 3 läuft am 16. August um 20:15 Uhr

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 4 läuft am 23. August um 20:15 Uhr

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 5 läuft am 30. August Uhr um 20:15 Uhr

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 4, Folge 6 läuft am 6. September um 20:15 Uhr

Alle Folgen könnt ihr zudem bei Joyn streamen *

