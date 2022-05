Wetten, dass..? kehrt wieder zurück: Das ist der Termin für die nächste Show

Wetten, dass..? kehrt zurück – nochmal. Das Comeback letztes Jahr war ein voller Erfolg. Wir sagen euch, wann ihr eure Badewannen

Der Show-Klassiker Wetten, dass..? war eigentlich schon im Keller des Fernsehmuseums eingelagert. Für ein einmaliges Event kehrte die ZDF-Show letztes Jahr zurück – und das Comeback wurde ein riesiger Erfolg. So riesig, dass das ZDF seine Show-Kronjuwelen auf Dauer wiederbelebte. Jetzt ist auch der Termin für die diesjährige Ausgabe bekannt, bestätigte DWDL .

Mit Thomas Gottschalk: Wann findet Wetten, dass..? 2022 statt?

Im Herbst darf Deutschland wieder in kollektive Nostalgie verfallen und sich frisch gebadet und im Schlafanzug aufs Sofa werfen. Das ZDF sendet sein generationenübergreifendes Event am 19. November 2022 um 20:15 Uhr.

Natürlich wird Thomas Gottschalk wieder moderieren, der das Zepter zwischenzeitlich an Markus Lanz übergeben hatte und sein Comeback sichtlich genoss. An die nur 16 Ausgaben dauernde Lanz-Ära dachte niemand mehr, als der Moderator letztes Jahr in einem selbstverständlich ausgefallenen Anzug sein Publikum empfing.

Der überraschende Erfolg von Wetten, dass..? mit Thomas Gottschalk

Als Wetten, dass..? letzten Herbst nach mehrjähriger Pause zurückkehrte, schalteten in Deutschland 14 Millionen Zuschauer:innen ein. Das ergab einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen: Quoten wie diese erreichen sonst nur Länderspiele bei großen Turnieren und vielleicht ein sehr beliebtes Tatort-Team.



Der durchschlagende Erfolg wurde auf ein Bedürfnis des Publikums nach einem "Heile Welt"-Gefühl in Zeiten der Krise begründet. Vermittelt wird ein solches am leichtesten mit der Erinnerung an die eigene Kindheit und in unserer Kindheit saßen wir alle Samstag um 20.15 Uhr in Erwartung eines langen Abends vor dem Fernseher und schauten Wetten, dass..?.

Als Thomas Gottschalk letztes Jahr langatmige Gespräche moderierte und aufgeregte Wettkandidat:innen beruhigte, klammerte er die Pandemie für (über) 3 Stunden konsequent aus. Ob er das nochmal schafft, wird die kommende Ausgabe zeigen.

Ein Ende des Wetten, dass..?-Booms ist jedenfalls nicht abzusehen: Auch 2023 soll Wetten, dass..? wieder im ZDF laufen.

