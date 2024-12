Wer weiß denn sowas?-Blamage: Ausgerechnet Schauspieler scheitert an einfacher Filmfrage und wird ausgebuht

Mark Keller und Elton konnten bei Wer weiß denn sowas? eine ordentliche Summe an Geld erspielen. Doch dann bekamen sie im Finale eine Filmfrage gestellt – und scheitern auf ganzer Linie.

Im Finale geht es bei Wer weiß denn sowas? immer heiß her. Denn abhängig vom Einsatz kann ein Team sein gesamtes Geld verlieren. Bergdoktor-Star Mark Keller war mit Elton im Team und scheiterte im Finale an einer einfachen Filmfrage – und verzockte dabei ihr ganzes Geld.

Im Finale wird von Kai Pflaume eine Filmfrage gestellt

Am 29. November waren die beiden Schauspieler Hans Sigl und Mark Keller bei Wer weiß denn sowas? zu Gast. Keller gesellte sich zu Elton, während Sigl mit Hoëcker in einem Team war. Elton und der Bergdoktor-Schauspieler waren sehr erfolgreich und konnten in den Fragerunden satte 2.000 Euro erspielen.

Als zur Finalrunde die Kategorie "Oscars" bekanntgegeben wurde, waren beide Teams sichtlich verunsichert. Kai Pflaume las dann folgende Frage vor: "Welcher Regisseur beendete seine Oscar-Dankesrede 1998 mit den Worten: 'I’m the king of the world'?" Folgende Antwortmöglichkeiten standen zur Verfügung:

A: Peter Jackson

B: Quentin Tarantino

C: James Cameron

Team Elton beantwortete Frage falsch - und wurde vom Publikum ausgebuht

Bei der Auswahl der Antwort wurde Kai Pflaume plötzlich unterbrochen. Denn Elton rief plötzlich "Scheiße", stand fassungslos von seinem Platz auf und lief unruhig im Studio herum. Mark Keller hatte anscheinend die falsche Antwort ausgewählt.

Das Team um Bernhard Hoëcker hat die Antwort C ausgewählt und lag damit richtig. Mark Keller wiederum hat auf Quentin Tarantino als richtige Antwort gehofft. Als es zur Auflösung kam und Eltons Team sichtlich falsch lag, begann das Publikum das Team auszubuhen. Die falsche Antwort sorgte nämlich für ordentliche Konsequenzen: Elton und Mark Keller verspielten somit ihr ganzes Geld und gingen leer aus – und somit auch das Publikum.

Wo man Wer weiß denn sowas? sehen kann

Wer weiß denn sowas? wird von Montag bis Freitag jeweils zweimal im Ersten ausgetragen: Um 10:30 Uhr läuft eine Wiederholung und um 18:00 Uhr bekommt man eine neue Folge zu sehen. Ältere Episoden der Quiz-Show stehen in der ARD-Mediathek für einen Monat zur Verfügung.