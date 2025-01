Wer wird Millionär-Kandidat zieht Vergleich zu Squid Game: Günther Jauch kann es nicht fassen

In der 3-Millionen-Woche gab es bei Wer wird Millionär? einen Kandidaten, der Günther Jauch besonders auf die Nerven ging: Er provozierte den Moderator nicht nur mit seiner gleichgültigen Art, sondern verglich die Quizshow auch mit Squid Game.

Am Donnerstag, den 9. Januar, stellte ein Kandidat von Wer wird Millionär? die Geduld von Günther Jauch auf die Probe. Mit seiner lockeren und ruhigen Art brachte er das Publikum mit seinen Antworten zum Lachen. Als er die beliebte Quizshow mit einer populären Netflix-Show verglich, war selbst Jauch verblüfft.



Julius Croonen, der Meister der Tomaten-Sahne-Soße

Julius Croonen setzte sich in der Vorrunde durch und nahm auf dem heißen Stuhl Platz. Jauch stellte die üblichen Fragen nach Herkunft, Studium und Beruf. Als Julius erzählte, dass er Kochvideos dreht und sein beliebtestes Video ein Rezept für eine Tomaten-Sahne-Soße ist, wurde der Moderator stutzig.



Was das Publikum allerdings zum Lachen brachte, war die Gleichgültigkeit von Julius. Als Jauch ihn nach dem Geheimnis einer guten Tomaten-Sahne-Soße fragte, antwortete Julius "Nix eigentlich". Auch auf die Frage nach dem Namen seines Kanals auf TikTok und Instagram antwortete der Kandidat emotionslos "Julius Croonen, mein Name einfach". Jauch merkte an, dass er doch einen "entspannten Eindruck" mache, was Julius lachend verneinte.



Bei Serien-Frage, zieht Kandidat einen Vergleich zu Squid Game

Das Spiel nahm seinen Lauf und bei 8000 Euro wurde die Frage gestellt, welche erste Folge einer Serie "Rotes Licht, grünes Licht" heißt. Serienfans wissen natürlich, dass es sich dabei um die Netflix-Serie Squid Game handelt und auch Julius war sich sicher und gab die Antwort selbstbewusst ein.

Bei der Rezeption der Serie gerieten Jauch und Julius erneut aneinander. Während der WWM-Kandidat die Netflix-Serie "cool" fand, bewertete Jauch sie als "unfassbar grausam". Julius war sehr überrascht und meinte: "Wieso denn? Also es ist ein grausames Konzept, aber ich fand die Serie an sich sehr gut" Jauch stimmte zu, dass er sie spannend fand, aber ein solches Konzept für ihn zu ungewohnt sei. Julius antwortete trocken:



Naja, sie moderieren ja auch eine Fernsehshow, wo es um Geld geht.



Da brach das ganze Publikum in Gelächter aus und Jauch schaute fassungslos. "Ja aber bei mir stürzen ja die Leute nicht in siedendes Öl", rechtfertigte sich der Fernsehmoderator. Doch Julius war noch nicht fertig und legte nach: "Deswegen bin ich auch hierhergekommen" Da musste das Publikum wieder lachen und Jauch war mit seinen Nerven am Ende. Mit der Hand an der Stirn meinte er nur noch: "Ob wir heute nochmal zusammenkommen".



Julius beantwortete nicht nur die Frage zu Squid Game, sondern schaffte es sogar bis zur 64.000-Euro-Frage. Durch eine falsche Antwort fiel er jedoch auf 16.000 Euro zurück.



Wo ihr Wer wird Millionär? schauen könnt

Die 3-Millionen-Euro-Woche ist zwar vorbei, aber Wer wird Millionär? läuft immer noch jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie auf RTL+ nachholen.