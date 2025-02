"So eine wie Sie, hatten wir noch nie": Günther Jauch ist fasziniert von Wer wird Millionär?-Kandidatin mit eigener Knetfigur

Bei Wer wird Millionär? hat eine Zuschauerin eine besondere Überraschung für Günther Jauch vorbereitet. Neben einem Kuscheltier hat sie eine Knetfigur für den Moderator gebastelt.

Am 20. Januar hatte es Günther Jauch bei Wer wird Millionär? mit einer besonderen Kandidatin zu tun. Sie hat ihm nicht nur besondere Mitbringsel dabeigehabt, sondern kannte auch Alltagsbegriffe nicht.



"Die Ähnlichkeit frappierend": Kandidatin glänzt mit Jauch-Knetfigur

Als Maja Nickles auf dem Kandidatenstuhl Platz nimmt, offenbart sie Günther Jauch zwei besondere Gegenstände, die sie für die Sendung mitgebracht hat. Zum einen hat sie ein Kuscheltier namens Katzi dabei, das Jauch fälschlicherweise für einen Bären hält. Der Moderator ist fasziniert, stellt aber fest: "Die ist noch nie gewaschen worden".



Doch die größte Überraschung folgte mit einer kleinen selbstgebastelten Knetfigur von Günther Jauch zum 25-jährigen Geburtstag der Quizshow. Doch Jauch ist noch skeptisch: "Sie meinen, die Ähnlichkeit... frappierend, oder wie?". Doch die Kandidatin antwortet: "Ich fand die Nase hab ich eigentlich ganz gut getroffen". Da brach Gelächter im Publikum aus.

"So eine wie Sie, hatten wir noch nie": Kandidatin weiß nicht was ein Nationalfeiertag ist

Als es an die Fragen ging, faszinierte die Kandidatin Günther Jauch noch mehr. Nicht zu wissen, dass Holunderbeeren nicht für den Rohverzehr geeignet sind, kann ja noch passieren. Aber dass sie Farin Urlaub mit Farid Bang verwechselte, sorgte für offene Münder. Zum Glück hatte sie ihren Publikumsjoker zur Hand.



Als es um Glückskekse geht, gesteht Jauch seine Abneigung gegen diese Kekssorte. Doch Nickles hält dagegen: "Ich finde das immer schön. Sprüche wie 'Du wirst großes Glück haben'." Da kann Jauch nur die Augen verdrehen. "Gottes großer Zoo kommt hier ja oft vorbei… aber heute… So eine wie Sie, hatten wir noch nie!", seufzt der Moderator.



Bei der 32.000-Euro-Frage war für Maja Nickles dann Schluss. Auf die Frage, welches Land keinen offiziellen Nationalfeiertag hat, wusste sie nicht einmal, was ein Nationalfeiertag ist. So ging sie mit 16.000 Euro nach Hause. Das Geld will sie sparen, aber sie fügt hinzu: "Zuerst hatte ich darüber nachgedacht, vielleicht mal zum Friseur zu gehen".



Wann und wo Wer wird Millionär? zu sehen ist

Wer wird Millionär? hat derzeit wegen des Dschungelcamps Pause. Normalerweise läuft die Sendung immer montags um 20.15 Uhr auf RTL. Wer die Folge verpasst hat, kann sie eine Woche lang auf RTL+ nachschauen.