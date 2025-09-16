Wer wird Millionär? hat Bastian Bielendorfers Karriere gestartet: "Auf ewig zu Dank verpflichtet"

Als beliebter Comedian wurde Bastian Bielendorfer eigentlich mit einem Bestseller bekannt. Tatsächlich erlangte er seinen Durchbruch bei Wer wird Millionär?.

Wer bei Wer wird Millionär? alle Fragen richtig beantwortet hat, gewinnt die namensgebende Million und kann sich im Leben erst mal zurücklehnen. Doch einige Personen starteten ihre Karriere, nachdem sie auf dem Stuhl gegenüber Günther Jauch saßen, ohne dass sie das große Geld gewannen – Bastian Bielendorfer gehört dazu.



Bastian Bielendorfer hat Vater als Telefonjoker – der ist genervt

Mittlerweile ist Bastian Bielendorfer so berühmt, dass er beim Promi-Special von Wer wird Millionär? mitmachen kann. 2022 war das auch der Fall, als er Teil des RTL-Spendenmarathons war. Dort kramte Günther Jauch noch einmal Bielendorfers ersten Auftritt in der Quizshow hervor.

Denn 2010 war Bielendorfer Kandidat bei Wer wird Millionär?, doch für Aufmerksamkeit sorgte sein Vater. Als der Comedian bei der 8.000-Euro-Frage nicht mehr weiterwusste, griff er zum Telefonjoker und rief seinen Vater an. Als Lehrer war sein Ton rau und suggerierte Jauch, dass seine Zeit – selbst als Joker – kostbar sei. Er beantwortete die Frage und legte sogar, noch bevor die 30 Sekunden abgelaufen waren, wieder auf.



Bielendorfer erlangte dadurch und durch seine Ankündigung, an einem Buch zu schreiben, größere Aufmerksamkeit. Mit Lehrerkind: lebenslänglich Pausenhof veröffentlichte er 2011 das Buch, welches sofort zum Bestseller wurde.

Bielendorfer über Wer wird Millionär: "Auf ewig zu Dank verpflichtet"

Zum Spendenmarathon äußerte sich Jauch dazu und gestand ein, dass dieser Moment besonders gewesen sei: "Die 30 Sekunden waren die Basis für eine wirklich sehr ordentliche Karriere, die Sie seitdem gemacht haben." Bielendorfer stimmte dem zu und erzählte, dass er damals noch Student war und nebenbei gekellnert habe.

Kurioserweise hatte Bielendorfer von dem damals angekündigten Buch noch keine Seite geschrieben, aber nach seinem Auftritt bei Wer wird Millionär? stritten sich die Verlage darum. "Ihre Familie ist so bekloppt, da machen wir einen Bestseller draus", so der Comedian über die Reaktion der Verlage. Er schrieb das Buch daraufhin innerhalb von zwei Wochen fertig.



Wer wird Millionär? ist Bielendorfer bis dato dankbar. "Ich bin dieser Show auf ewig zu Dank verpflichtet", erzählt der Comedian und erntet dafür Applaus.



