Harry Potter-Serie: Neu besetzter Star war schon im 3. Film, aber keiner weiß es

Die Harry Potter-Serie hat die ersten Stars der Besetzung offiziell bestätigt. Nur echte Potterheads wissen allerdings, dass einer der sechs sich schon im dritten Film der Fantasy-Reihe versteckte.

Gestern hat die Harry Potter-Serie ihre ersten Schauspielerinnen und Schauspieler für ikonische Hogwarts-Rollen bekanntgegeben: Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell und Filch bekommen jetzt neue Gesichter, was für viel Gesprächsstoff sorgt. Den wenigsten ist allerdings aufgefallen, dass einer der sechs vor 21 Jahren bereits einen Harry Potter-Auftritt hatte.

Serien-Neuzugang Paul Whitehouse war im 3. Harry Potter-Film – aber wurde herausgeschnitten

Paul Whitehouse (Ghost Stories) stößt zur wachsenden Besetzung der Harry Potter-Serie und soll in den geplanten 7 Staffeln der Neuverfilmung Hogwarts' schmierigen Hausmeister Argus Filch spielen, der mit seiner Katze Mrs. Norris gern unartigen Schüler:innen hinterherschnüffelt, um sie anschließend zu bestrafen.

Doch das ist nicht Paul Whitehouse erster Harry Potter-Abstecher. Bereits in dem 2004 erschienenen dritten Film Harry Potter und der Gefangene von Askaban ergatterte der walisische Komiker eine Rolle: als Sir Cadogan. Nachdem Harrys Pate Sirius Black mit einem Messer versucht, in den Gryffindor-Schlafsaal einzudringen, will das Porträt der Fetten Dame die Tür nicht länger bewachen. Deshalb wird ihr Bildnis durch das des wagemutigen, wenn auch etwas selbstverliebten Ritters ausgetauscht.

Die Harry Potter-Szene mit Sir Cadogan wurde von Alfonso Cuarón gedreht, schaffte es aber nicht in die finale Schnittfassung des Films. Harry Potter-Fans konnten den Schauspieler trotzdem später als Gemälde-Ritter erleben, denn Paul Whitehouse landete bei der Heimkino-Veröffentlichung im Bonusmaterial * bei den gelöschten Szenen.

In der Buchvorlage * taucht Sir Cadogan in mehreren Romanen auf, hat aber vor allem in Teil 3 viele Interaktionen mit Harry Potter. In der Filmreihe wurde er als kleinere Figur ähnlich wie Poltergeist Peeves herausgeschnitten. Nachdem der gespenstische Unruhestifter für die Serie bestätigt wurde, könnte sie uns Staffel 3 auch Sir Cadogan vorstellen – allerdings mit einem anderen Darsteller als Paul Whitehouse, denn der spielt jetzt Hausmeister Filch.



Seht hier die gelöschte Sir Cadogan-Szene aus Harry Potter 3:

Bei der Harry Potter-Serie von Showrunnerin Francesca Gardiner wird Paul Whitehouse im zweiten Anlauf nun also doch noch seinen Hogwarts-Auftritt erhalten. Ein konkreter Serienstart von Staffel 1 steht noch nicht fest, es wird aber mit einer Veröffentlichung 2026/27 gerechnet.

