Wie wahrscheinlich ist LOL Staffel 7? Amazon-Hit steht vor wichtiger Entscheidung

Kommt LOL Staffel 7? Wie es um eine neue Staffel der Comedy-Show steht, wann sie starten könnte und ob noch 2025 ein Halloween- oder Feiertagsspecial kommt.

Diese Woche ist die 6. Staffel von LOL: Last One Laughing mit Spielleiter Michael "Bully" Herbig zu Ende gegangen. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung für eine 7. Staffel – aber es gibt klare Hinweise, wie die wichtige Entscheidung über die Zukunft der Comedy-Show bei Amazon ausfallen könnte.

Kommt LOL Staffel 7? Das ist über die Zukunft der Bully-Show bekannt

Die 6. Staffel von LOL: Last One Laughing wartete bei Prime Video mit einer Besetzung um Jürgen Vogel, Hazel Brugger, Florian David Fitz und Ralf Schmitz auf. Nach ihrem Start belegte sie Platz 1 bei den meist abgerufenen Serien des Streamers. Die genauen Abrufzahlen wurden nicht bekanntgegeben, aber zumindest von außen ist kein Einbruch des Interesses zu erkennen. Angesichts dessen liegt die Frage nahe: Wann kommt Staffel 7?

Amazon selbst hat sich bisher noch nicht offiziell zur Zukunft der Show geäußert. Das ist allerdings nichts Ungewöhnliches. Auch frühere Staffeln wurden erst nach Auswertung der Zuschauerzahlen verlängert.

Falls die neue Staffel bei Amazon grünes Licht erhält, liegt der Starttermin jetzt schon nahe: Seit 2021 erscheint jährlich eine neue Staffel rund um Ostern. Es wäre also ein Start von LOL Staffel 7 im Frühjahr 2026 denkbar.

Neue Specials noch 2025? Das ist nicht ausgeschlossen

Auch wenn Staffel 7 noch ungewiss ist, könnte es für Fans schon früher Nachschub geben, nämlich in Form eines Feiertags-Specials. Im Dezember 2023 veröffentlichte Amazon ein dreiteiliges Weihnachtsspecial und im Oktober 2024 folgte ein Halloween-Special.

Wenn ein Special kommt, dann vermutlich im Herbst oder Winter. Das hängt auch mit den langen Produktionszeiten von LOL zusammen. LOL-Produzent Otto Steiner hat gegenüber der Abendzeitung kürzlich Einblicke in die Planung gegeben:

Es geht ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher los. Wir machen uns Gedanken, welche Kandidaten die LOL-Gruppe bilden könnten. [...] Es ist ein sehr langer Vorlauf, der da gemeinsam läuft [...].

Hört mehr über die Qualitäten der Show mit Michael "Bully" Herbig in unserem LOL-Podcast:

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.