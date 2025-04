Bully verrät, wer bei LOL mitmachen darf: So kompliziert ist die Auswahl der Stars

Die Auswahl der 10 Personen der LOL-Besetzung in Amazons beliebter Comedy-Show ist mühevoller als gedacht, verrät Michael 'Bully' Herbig im Zuge von Staffel 6.

Mit wöchentlich zwei neuen Folgen läuft bei Amazon Prime Video aktuell die 6. Staffel der Comedy-Show LOL: Last One Laughing. Wer schon immer wissen wollte, wie die Serie entscheidet, wer im Nicht-Lachen-Wettbewerb gegeneinander antreten darf, für den hat Moderator Michael 'Bully' Herbig eine Antwort.

Zu Gast bei LOL: Bullys Auswahl der Besetzung ist eine Wissenschaft

Auf derselben Pressekonferenz, auf der Florian David Fitz vor Staffel 6 schon die Theorie bestimmter LOL-Opfer untermauerte, wurde auch gefragt, wie die Sendung eigentlich ihre Teilnehmer:innen aussucht. Kandidatin Hazel Brugger, die schon mehrfach dabei waren, sprach Bully daraufhin viel Respekt und Lob für das Fingerspitzengefühl bei der Zusammenstellung des Casts aus:

"Sechs Stunden lang zu zehnt in einem Raum mit 40 Kameras gefilmt zu werden, ist riskanter als mit neun Fremden sechs Tage lang Camping-Urlaub in einem Zelt zu machen." Wichtig sei, dass sich Egos dabei nicht in den Weg kämen und eine Gruppe auch dann noch funktionieren müsse, wenn mehrere herausgeflogen seien. Denn die Energie, so erklärte sie, verändert sich nicht nur von Staffel zu Staffel, sondern auch innerhalb jeder neuen Season.

Bully wurde sogar konkret gefragt, warum er Oliver Pocher in der Vergangenheit nicht in die Show von LOL geholt habe, obwohl dieser Lust gehabt hätte. Der Deutsche Skandal-Komiker und TV-Moderator hatte zuvor in Social-Media-Kommentaren angedeutet, nicht den "Vorstellungen von der LOL-Besetzung" zu entsprechen. So erklärte Michael Herbig genauer die Cast-Auswahl:

Wir setzen uns zusammen und überlegen: Wer ist eine Bereicherung für die Show und wer passt zu wem? Oliver Pocher in Ehren gibt es sicher auch andere, die gefragt werden, ob sie sich LOL vorstellen können. Manchmal scheitert es an der Terminplanung, manchmal daran, dass sich jemand nicht traut. Wir haben ein paar Wunschkandidaten auf dem Zettel, die sich per se nicht trauen, obwohl sie große Lust hätten.

Staffel 1 bis 6: Nach welchem Geheimrezept werden die LOL-Kandidat:innen ausgewählt?

Zusammen mit LOL-Produzent Otto Steiner und LOL-Redakteur Volker Neuenhoff verlangt die Cast-Auswahl Michael 'Bully' Herbig viel Gehirnschmalz ab, denn er verrät:



Ich habe meine ganz persönliche Vorstellung von der Chemie, die [bei LOL] stattfinden sollte – das ist eine ganz empathische, sehr liebenswürdige und un-ellenbogen-artige Chemie. Im Grunde muss man ein Gespür dafür entwickeln, wer mit wem gut zurechtkommt.

Ich stelle mir das ganz schlimm vor, zehn Leute sechs Stunden in einen Raum zu packen, die sich eigentlich nicht mögen und ihren Humor gegenseitig nicht verstehen oder sich unsympatisch finden. Dann wird es keine gute Party. Letztendlich ist das ein Stück weit das Geheimnis von LOL. Dass man es gucken kann und das Gefühl hat: Da haben sich 10 Leute getroffen, die sich wirklich mögen und diese Zeit auch zusammen verbringen wollen. Danach entscheiden wir.

Hazel Brugger brachte es nach Bully folgendermaßen auf den Punkt: "Wenn jemand nicht lacht, obwohl er oder sie gerne würde, schaut man gerne zu. Aber wenn jemand nicht lacht, weil sie oder er gar nicht will, dann ist es ein bisschen obsolet."

Staffel 6 stellte diese 10 Personen für die Besetzung von LOL zusammen:

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

