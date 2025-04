LOL vergeigt gleich in Folge 1 die spannendste Neuerung der 6. Staffel

Die 6. Staffel LOL: Last One Laughing ist bei Amazon gestartet. Sie erlebt aber gleich in Folge 1 eine Lach-Pleite, weil eine neue Idee der Comedy-Show überhaupt nicht zündet.

LOL: Last One Laughing hat sich am Donnerstag mit zwei neuen Folgen bei Amazon Prime * zurückgemeldet. Zu Ostern dürfen wir zusammen mit einem neuen Cast versuchen, nicht zu lachen, wenn eingesperrte Komiker:innen, Schauspiel-Stars und Promis losalbern. Nur leider verschenkt Staffel 6 gleich zu Beginn enormes Potenzial, wenn plötzlich Kinder ins Spiel kommen. Dabei hätte diese Neuerung wirklich lustig werden können.



LOL-Neuerung in Staffel 6: Bully holt die Kinder raus

Nach 6 Staffeln LOL, plus den Feiertags-Specials, hat sich eine gewisse Routine bei der Amazon-Show eingestellt. Alle, die jetzt noch zuschauen, kennen das Konzept und selbst die wechselnde Besetzung täuscht nicht darüber hinweg, dass wir trotz spontaner Humoreinlagen und vorab geheimgehaltener Auftritte wissen, was uns erwartet.

Vorhersehbarkeit ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, solange Amazons LOL uns mit dem Erfolgsrezept um Fassung ringender Stars bei Laune hält. Trotzdem hilft es der Show, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren. In Staffel 6 scheint sich das zunächst auf eine Opern singende Schublade, einen gurgelnden Wasserhahn und einen Pupssessel zu beschränken. Wirklich, Bully? Nichts davon provoziert auch nur die Nähe eines müden Lächelns.

Doch halt! Plötzlich öffnet sich in Folge 1 der Vorhang und enthüllt eine Klasse Schulkinder: die 4c aus der Karl-Auer-Grundschule. Das kann ja heiter werden. Buchstäblich. Aber zu früh gefreut ...

Kindermund tut Wahrheit kund – bei LOL auch ohne Lacher

Habt ihr schon mal die Nachmittagsvorstellung eines Kinderfilms besucht oder einen Familienfilm zusammen mit jüngeren Verwandten genossen? Wenn ja, dann wisst ihr, dass Kinderhumor anders funktioniert. Kinder lachen über die unmöglichsten Sachen. Selbst ein Stolpern oder ein Versprecher entlocken jungen Mündern schnell ein Kichern. Oder etwas völlig Unerklärliches entpuppt sich als wahnsinnig komisch für sie.

Ein Kinderlachen ist ansteckend. Insofern wirkt die Idee, Kinder als Humor-Zunder in LOL zu verfeuern, eigentlich genial. Wer unter den Teilnehmenden könnte einem glucksenden Mädchenlachen oder dem überraschten Juchzen eines Jungen von der Empore widerstehen? Nur leider schafft die Amazon-Show es nicht, ihre Geheimwaffe zu zünden.

Zum Cast der 6. Staffel gehören, trotz zunehmender Promi-Dichte, noch immer einige Comedians. Diese hüten sich aber natürlich davor, die Kinder anzustacheln. Schließlich wollen sie sich nicht selbst ins Aus kegeln. Also platziert Bully den altbekannten LOL-Anheizer zwischen den lieben Kleinen: den "lachenden Mann" aka Martin Sieber.

Der joviale Herr mit der ikonischen Lache legt direkt los, die Kinder folgen nur zögerlich. "Wer ist dieser Fremde?", scheinen einige ihrer Blicke zu fragen. Sie wurden vermutlich vorher eingeweiht, dass sie jetzt lachen sollen. Doch während Kinderlachen ansteckt, geht die Rechnung umgekehrt nicht auf, da sie sich nicht von ihrem Vorlacher mitreißen lassen.

Wir sehen bei LOL in Staffel 6 einem scheiternden Experiment zu

Der eigentlich selbst recht kleine Martin Sieber überragt die Jungen und Mädchen und zeigt sich in diesem LOL-Experiment als Außenseiter: ein Erwachsener unter Kindern. Der personifizierte Beweis, dass Bullys Team dem neuen Konzept nicht genug vertraut. Natürlich brauchen die jungen Gäste einen Anlass zum Lachen. Doch seine Anwesenheit in ihrer Mitte unterminiert die gesamte Idee kindlicher Lachbrandstiftung.

So fällt der lachende Kinderchor trotz Dirigat eher zaghaft aus. Denn Kinder lachen nicht auf Knopfdruck. Die Unberechenbarkeit ihres Humors mag sie so erfrischend machen. Hier absolvieren sie allerdings eine Auftritt und der bringt Stress und sogar Ängste mit sich. Schaut mal, wenn der Vorhang sich in Minute 20 hebt, auf den zweiten Jungen von links: Er blickt die ganze Zeit nervös und beunruhigt drein. Im Hintergrund der Show liegt ein kindlicher Lachteppich. Aber ist der als weitere LOL-Lüge vielleicht eingespielt? Denn immer, wenn die Kamera die Grundschul-Gäste auf ihrem Balkon zeigt, schauen viele von ihnen eher skeptisch drein und andere sind gedanklich eindeutig woanders.

Da hilft auch der Auftritt der zwei Zauberkünstler in goldenen Glitzer-Kostümen nichts, um die Klasse zu Lachsalven zu animieren. Zum einen sollen Zaubershows sowieso eher zum Staunen als zum Lachen anregen. Zum anderen verstehen die unterirdische Qualität der Darbietung wohl nur Ältere als Humor-Einlage. Die Comedy-Show richtet sich mit dieser Nummer an Erwachsene und weiß offenbar nicht, wo der zu kitzelnde Witzmuskel der Schulklasse sitzt.

Vielleicht hätten die Kinder ja über Bullys infantilen Pupssessel gelacht. Aber auf dem nimmt in diesem Moment bedauerlicherweise niemand Platz. So scheitert in Staffel 6 eine LOL-Neuerung vor unser aller Augen.

