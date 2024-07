"Will ihn für seine Dämlichkeit umarmen": Beverly Hills Cop 4 spaltet die Kritik, aber eine Sache lieben alle

Netflix hat Beverly Hills Cop 4 veröffentlicht. Eddie Murphys Rückkehr als Axel Foley trifft bei der Kritik sowohl auf begeisterte wie vernichtende Reaktionen.

Sind 30 Jahre Nachdenken genug für eine gute Idee? Das werden sich manche Fans bei Beverly Hills Cop: Axel F. fragen, der Eddie Murphys berühmtes Action-Franchise nach drei Jahrzehnten fortsetzt. Wie gut ist das späte Sequel? Die Kritik ist zwiegespalten. Seit dem 3. Juli 2024 gibt es den Film bei Netflix.

Beverly Hills Cop 4-Kritiken: Ist das Sequel "fesselnd" oder "verzweifelt" ?

Um es gleich klar zu sagen: Beverly Hills Cop 4 hat insgesamt überdurchschnittlich positive Kritiken bekommen. Das suggeriert der Blick auf Seiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic , wo der Film eine Kritiken-Wertung von 67 und 55 Prozent bekommt.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Beverly Hills Cop: Axel F. an:

Beverly Hills Cop: Axel F - Trailer (Deutsch) HD

Aber zwischen einzelnen Reaktionen gibt es große Unterschiede. Collider zufolge "fängt Beverly Hills Cop: Axel F. perfekt den Spaß der ersten zwei Filme ein". USA Today nennt den Film "unwiderstehlich fesselnd". Der Film sei witzig, actionreich, herzergreifend, so Looper . Er liefere alles, worauf man hätte hoffen können.

Die positiven Stimmen stellen dabei auch fest, wie altmodisch der Humor des Films daherkommt: "Es ist absolut der Beverly Hills Cop deines Vaters", erklärt The Telegraph . "Und für seine ganze dreiste einseitige Dämlichkeit wollte ich ihn am Ende umarmen."

Aber es gibt auch viele negative Reaktionen. Der Observer diagnostiziert dem Sequel "Erschöpfung aller Arten" und einen "Mangel an Ideen", die New York Times beschreibt es als "schlaffe, verzweifelte Action-Komödie", der es an Energie fehle.

In einer Sache sind sich alle Kritiken einig

Ein Aspekt begeistert aber fast alle Kritiker:innen gleichermaßen: Eddie Murphy zeigt in Beverly Hills Cop 4 eine absolute Spitzenleistung. Der Film sei eine Rückkehr zu Murphys hohen Standards, so IGN . Laut Collider sei ein freudiger Murphy der Motor des Films. "Murphy ist in Topform", so ScreenCrush .

Ob Beverly Hills Cop: Axel F. begeistert oder langweilt, ist am Ende jedem Fan selbst überlassen. Wir halten ihn für den besten Film der Beverly Hills Cop-Reihe seit Teil 1. Auffälligerweise liegt die Publikumswertung auf Rotten Tomatoes und Metacritic mit 79 und 7.2 Punkten deutlich über der der Kritik.

Auch die Vorgänger des Films, insbesondere Beverly Hills Cop III, wurden mitunter sehr negativ besprochen. Offenbar ist Eddie Murphy wieder der Gewinner der Herzen, genau wie vor 30 und vor 40 Jahren.