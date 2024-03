Will Smiths Karriere hängt von diesem Film ab: Erster Bad Boys 4-Trailer verspricht Action ohne Ende und überraschende Rückkehr

Bad Boys 4 steht in den Startlöchern und soll Will Smiths Karriere ein dringend benötigtes Action-Hoch bescheren. Der erste Trailer bringt überraschend einen Fan-Liebling zurück.

Manche Szenen bleiben im Gedächtnis. Das gilt in Will Smiths Fall nicht nur für manche Momente der Bad Boys-Trilogie, sondern auch für seinen Ausraster bei der Oscar-Verleihung 2022. Seitdem benötigt der Star dringend einen explosiven Kino-Erfolg. Und der erste Trailer zu Bad Boys 4: Ride or Die deutet viel Potenzial an.

Schaut euch hier den ersten Bad Boys 4-Trailer an:

Bad Boys Ride or Die - Trailer (Deutsch) HD

Bad Boys 4 bringt neben Will Smith und Martin Lawrence einen weiteren Liebling zurück

Bad Boys 4 beginnt gleich mit einem Schock: Captain Conrad Howard (Joe Pantoliano), der verstorbene Chef der beiden Helden Mike (Smith) und Marcus (Martin Lawrence), soll mit finsteren Verbrechern gemeinsame Sache gemacht haben. Die beiden Superermittler machen sich bereit, ihren Mentor von den Vorwürfen reinzuwaschen.

Fans kommen dadurch in den Genuss von Pantolianos Rückkehr, obwohl seine Figur bereits in Bad Boys For Life verstorben ist. Zwar ist er offensichtlich nur in einem kurzen Handyvideo zu sehen, für einen Angriff auf die Lachmuskeln ist seine entnervte Art aber trotzdem gut.

Wann kommt Bad Boys 4 ins Kino?

Bad Boys 4: Ride or Die soll am 6. Juni 2024 ins Kino kommen. Neben Smith, Lawrence und Pantoliano ist unter anderem Vanessa Hudgens (Sucker Punch) vor der Kamera zu sehen.

