Wird das etwa Top Gun 3? Tom Cruises nächster Action-Blockbuster kehrt zu Maverick-Schauplatz zurück

Top Gun 2 war ein Mega-Hit, die Arbeit an Top Gun 3 scheint ausgemachte Sache. Tom Cruises aktueller Action-Dreh zu Mission: Impossible 8 bietet dafür die ideale Gelegenheit.

Top Gun: Maverick legte 36 Jahre nach dem Vorgänger Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel einen unglaublichen Erfolgslauf im Kino hin. Seitdem warten die Action-Fans händeringend auf Informationen zu Top Gun 3. Star Tom Cruise hat jetzt die perfekte Gelegenheit, ein paar Szenen für das Piloten-Sequel zu drehen. Für Mission: Impossible 8 arbeitet er nämlich auf einem Flugzeugträger.

Tom Cruise kehrt zu Top Gun 3-Schauplatz zurück – für Mission Impossible 8

Das berichtet Variety mit Bezug auf den Chef der Filmkommission Apuliens. Demzufolge hat sich der Action-Darsteller kürzlich per Helikopter auf einen US-Flugzeugträger vor der Küste Italiens bringen lassen, um dort Szenen für den kommenden Mission: Impossible-Kracher zu drehen.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass bei zwei so immens aufwändigen Filmen die Dreharbeiten miteinander verbunden werden können. Top Gun 3 ist auch noch nicht offiziell bestätigt. Nichtsdestotrotz wird der Gedanke einer Piloten-Trilogie auch Cruise durch den Kopf gehen. Und wo könnte er sich besser inspirieren lassen als auf einem Flugzeugträger?

Wann kommt der Action-Blockbuster Top Gun 3?

Wir drücken die Daumen, dass sich Cruise mit frischen Ideen an die Top Gun 3-Planung macht. Nach dem Riesenerfolg von Top Gun: Maverick macht ein dritter Teil eine Menge Sinn. Wann genau der in den notorisch vollen Terminkalender des Stars passt, ist allerdings noch völlig unklar. Mission: Impossible 8 hat dagegen einen offiziellen Kinostart und wird am 27. Juni 2023 in Deutschland veröffentlicht.

