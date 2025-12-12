"Witzfigur": Hochzeit auf den ersten Blick-Fans finden Julias Aussagen über Julians Optik widersprüchlich

Julia verliert bei Hochzeit auf den ersten Blick vor allem über das Aussehen ihres Bräutigams Julian kaum ein gutes Wort. Fans bringt ihr Verhalten auf die Palme.

Bei Hochzeit auf den ersten Blick hatte Julia einen schlechten Start: Ihr Bräutigam Julian entspricht vor allem optisch nicht ihren Vorstellungen. Das machte sie sofort nach dem Jawort in einem Gespräch mit ihrer Schwester deutlich. Julian weiß bis zur aktuellen Folge nichts von Julias Zweifeln wegen seiner Optik, doch jetzt bekam er die Szenen erstmals zu Gesicht. Auch für Fans eine Gelegenheit, ihre Meinung über Julias Verhalten loszuwerden.

Hochzeit auf den ersten Blick-Publikum findet deutliche Worte: "Kann man nicht mehr ertragen"

Bereits nach der ersten Folge war Julia mit ihrem Verhalten und Äußerungen über Julian bei den Fans von Hochzeit auf den ersten Blick angeeckt. Auch nach den Flitterwochen und den Gruppen-Treffen scheinen sie nach wie vor nicht von der Kandidatin überzeugt zu sein.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung kann sich das Publikum zu den aktuellen Episoden austauschen und Fans lassen kein gutes Haar an Julia. Sie stellen sich hinter Julian und wünschen ihm, dass er eine Frau findet, die ihn wertschätze. "Du zeigst dich im TV von deiner besten Seite und ich bin mir sicher, du bekommst jetzt körbeweise Fanpost von Frauen! Bleib, wie du bist!", stärkt eine Userin Julian den Rücken. Weiter erinnert sich eine Userin daran, dass sich Julias Aussagen während der Sendung widersprechen:

Sie (Julia) sagte im Einspieler, dass die Optik für sie nicht so wichtig sei (so ungefähr, war ihr Wortlaut) und dann kommt sowas von ihr? Schon genau nach dem JA beim Standesamt beim 2er-Gespräch mit ihrer Schwester?! Das Geile daran ist, dass genau auch das angezeigt wurde bei den Experten ‚Julias Aussage bzgl. Optik und noch so andere Dinge‘! Die zerredet alles und das, was sie sagt, macht sie für mich persönlich einfach zur Witzfigur!

Andere können Julias Verhalten "nicht mehr ertragen" und fragen sich, weshalb sie überhaupt an dem Experiment teilgenommen habe, wenn ihr Oberflächlichkeiten so wichtig seien.

Wann und wo läuft Hochzeit auf den ersten Blick?

Ob es für Julian und Julia noch eine Chance gibt, sehen Fans erst in der nächsten Woche. Jeden Dienstag gibt es eine neue Episode von Hochzeit auf den ersten Blick um 20:15 Uhr bei Sat.1. Eine Woche im Voraus kann die jeweilige Folge bereits bei Joyn gestreamt werden.