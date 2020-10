Witziger Weltuntergang bei Netflix: Nur Leonardo DiCaprio kann die Menschheit retten

Leonardo DiCaprio, einer der letzten großen Kino-Stars, schließt sich dem neuen Netflix-Film von Adam McKay an. Der Cast der Weltuntergangskomödie könnte kaum eindrucksvoller sein.

Nur wenige Schauspieler wählen ihre Projekte so bewusst wie Leonardo DiCaprio. Er gehört zu der aussterbenden Spezies großer Kinostars, die allein mit ihrem Namen Zuschauer in die Säle locken können. Sorgfältig hat er sich dieses Image in den vergangenen Jahren aufgebaut. Langsam, aber sicher muss aber auch er der Streaming-Realität ins Auge blicken.

Leonardo DiCaprio schließt sich Mega-Cast bei Netflix an

Nachdem Leonardo DiCaprio zuletzt für Martin Scorseses Killers of the Flower Moon unterschrieben hat, die für Apple TV+ und Paramount entsteht, folgt nun der Sprung zum größten Streaming-Anbieter überhaupt: Netflix. Leonardo DiCaprio führt den mit Stars übersprudelnden Cast der Weltuntergangskomödie Don't Look Up von The Big Short-Regisseur Adam McKay an.

Neben Leonardo DiCaprio sind folgende Namen dabei:

Jennifer Lawrence

Rob Morgan

Meryl Streep

Cate Blanchett

Jonah Hill

Himesh Patel

Timothée Chalamet

Ariana Grande

Kid Cudi

Matthew Perry

Tomer Sisley

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei all den Casting-Coups, mit denen Netflix in der Vergangenheit auftrumpfen konnte, dürfte das der bisher eindrucksvollste sein.

Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence retten die Welt

Die Handlung von Don't Loop Up dreht sich um zwei Wissenschaftler/innen, die eines Tages feststellen müssen, dass die Erde von einem Meteoriten bedroht wird. Schon in sechs Monaten soll der riesige Koloss einschlagen. Daraufhin machen sich die beiden auf eine Presstour um die ganze Welt, um die Menschen zu warnen.

Das Problem ist: Niemand will ihnen Glauben schenken. Nun müssen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, die die Hauptrollen spielen, all ihr Geschick aufwenden, um die Menschheit vor ihrem endgültigen Untergang zu bewahren. Mit einem Blick auf Adam McKays bisheriges Schaffen dürfte das eine amüsante wie bissige Komödie werden.

Der nächste Netflix-Blockbuster mit Oscar-Chancen ist sicher

Adam McKay hat bisher Gag-Feuerwerke wie Anchorman und Stiefbrüder ins Kino gebracht. Zuletzt katapultierte er sich mit bissigen Satiren à la The Big Short und dem Dick Cheney-Biopic Vice in eine Liga der Regisseure, die auch in der Award-Saison ein Wörtchen mitzureden haben. Bei Netflix kann er sich nun mit Don't Look Up austoben.

© Paramount The Big Short: Bei Adam McKay geht es drunter und drüber

Es ist davon auszugehen, dass die Screen Time der einzelnen Schauspieler/innen stark variiert. Adam McKay ist dafür bekannt, selbst Größen wir Margot Robbie nur für einen kleinen Cameo in seine Filme zu holen. Fans von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence dürften bei seinem Netflix-Film trotzdem auf ihre Kosten kommen.

Wann Don't Look Up auf Netflix veröffentlicht wird, ist unklar. Die Dreharbeiten sollen bereits am 19. November 2020 in Boston beginnen.

Freut ihr euch auf Don't Look Up mit Leonardo CiCaprio und Jennifer Lawrence?