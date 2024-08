Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht nächste Woche weiter

Bei Berlin – Tag & Nacht stehen Liebe, Drama und Freundschaft im Vordergrund. Hier erfahrt ihr, wie es ab dem 19. August weitergeht.

Bei Berlin – Tag & Nacht jagt ein Drama das nächste. Karla hat herausgefunden, dass Sascha selbst Schuld am Tod seiner Schwester trägt. Währenddessen dreht Malte völlig frei und stellt sich gegen seine gesamte Familie und Freunde. Wir verraten euch, wie es in der Hauptstadt weitergeht.

Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Montag, 19. August – Folge 3257

Sascha wird an seinen heutigen Geburtstag erinnert und dreht völlig durch: Er ist ein Mörder und Mörder haben keine Geburtstage verdient! Karla plagt ihr schlechtes Gewissen, deshalb stattet sie Sascha einen Besuch ab. Die Polizistin durchbricht seine Mauer, indem sie ihm klarmacht, dass er es seiner Schwester schuldig sei, sich mit der Tat auseinanderzusetzen.

Malte hat seinen Rucksack gepackt und will mit Indira Richtung Thailand. Auch eine emotionale Rede von Joe kann ihn nicht mehr umstimmen. Um zum Flughafen zu kommen, klauen die Ausreißer kurzerhand den Van vom Möllers Kitchen. Als Malte doch die Zweifel wegen der Aktion packen, kann Indira ihm zureden, dass ihre Flucht nach Thailand genau das Richtige sei. Auf ihrem Weg sehen sie auf einmal Blaulicht im Rückspiegel...

RTL2 Sascha kann seinen Geburtstag nicht genießen, denn er ist der Meinung, er habe ihn nicht verdient

Dienstag, 20. August – Folge 3258

Malte findet heraus, dass Joe Karla darauf angesetzt hat, ihn zu verhaften. Als er nach der Wache in der WG auf Joe trifft, geraten die beiden heftig aneinander. Denn dank Joes „Hilfe“ droht Malte das Gefängnis. Deshalb bricht der Junge mit seinem Ziehvater und will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Eigentlich wollte Sina einen Mädelstag mit Katy, um sich nach dem ganzen Stress wieder näherzukommen. Doch die beiden werden spontan von Bruno in eine Hilfsaktion im Möllers Kitchen eingespannt. Dort beobachtet Sina Katy und Bruno genau und wird sich bewusst: Sina und Jonas müssen die beiden unbedingt verkuppeln.

RTL2 Katy und Sina kommen sich nach dem ganzen Stress um Basti wieder näher

Mittwoch, 21. August – Folge 3259

Malte und Indira schmieden Rachepläne gegen Joe – seinetwegen muss Indira ins Gefängnis. Unter falschem Vorwand bestellt Malte Joe in den Boxclub. Zu Joes Überraschung trifft er dort nicht auf Malte allein, auch Indira ist dabei und die sinnt auf Rache. Sie droht Joe: Entweder er steigt mit ihr in den Ring oder sie wird Peggy einen Besuch abstatten.

Sina und Jonas setzen ihre Mission Verkupplung in die Tat um. Die beiden präparieren das Waschbecken im Bad, sodass Katy die Hilfe von Bruno braucht. Doch in letzter Sekunde scheitert der Plan an Sinas Bruder Noah, der als Handwerker einspringt. Noch ist aber keine Zeit, aufzugeben. Denn ein Urlaub steht an und Sina und Jonas schlagen vor, dass Bruno an Bastis Stelle ja mitkommen könnte. Doch die Idee stößt bei Bruno auf wenig Begeisterung. Scheitert die Aktion?

RTL2 Indira ist Joe ein Dorn im Auge

Ausstrahlung & Stream: So kannst du Berlin - Tag & Nacht kostenlos schauen

Neue Folgen gibt es von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTL2. Eine Woche im Voraus sind die Folgen auf RTL+ im Stream verfügbar.