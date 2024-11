Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Auch nächste Woche geht es bei Berlin – Tag & Nacht wieder drunter und drüber. Vor allem die Hochzeit von Amelie und Lennart steht im Fokus.

Berlin – Tag & Nacht steht die Hochzeit von Amelie und Lennart auf der Kippe, denn die beiden zoffen sich heftig. Kann Milla das Unheil noch abwenden? Auch Peggy ist bei der Planung voll eingespannt und stellt ihre Beziehung mit Joe hinten an.

Montag, 11. November – Folge 3315

Milla ist immer noch kein Fan von Amelie und Lennarts Hochzeit. Als ihre Tochter sie bittet, ihre Trauzeugin zu sein, gerät Milla unter Druck. Was sie nicht weiß: Amelie hat mittlerweile davon Wind bekommen, dass sie gegen die Hochzeit ist und will sie ausspielen. Mike findet Millas Sabotageaktion kindisch und meint, dass Amelie endlich die Wahrheit erfahren sollte. Doch Milla hat Angst, dass sie es schon zu weit getrieben hat und ihre Tochter so verlieren könnte.

Dienstag, 12. November – Folge 3316

Charli darf in der Schnitte ihr Schulpraktikum absolvieren, doch sie hat zuhause mit Problemen zu kämpfen. Als Rick ein Telefonat mit ihrem Vater mithört, spricht er Charli darauf an. Er erfährt, dass Charli von ihrem Vater keine Liebe erfährt und sie in ihren jungen Jahren zu viel Verantwortung übernehmen muss. Als Rick das Mädchen kurze Zeit später weinend auffindet, nimmt er sie in der WG auf. Denn sie wurde von ihrem Vater vor die Tür gesetzt.









Mittwoch, 13. November – Folge 3317

Als sich Amelie und Lennart heftig streiten, merkt Milla plötzlich, wie wichtig ihr die Beziehung ihrer Tochter ist. Eigentlich sollte sie erleichtert sein, weil somit die Hochzeit auf der Kippe steht. Aber im Gegenteil. Sie will ihrer Tochter endlich die Wahrheit sagen. Kurz bevor Milla alles gestehen kann, findet sie heraus, dass Amelie und Lennart sich wieder vertragen haben. Wirft sie jetzt ihre Pläne über Bord?

Donnerstag, 14. November – Folge 3318

Die Zweisamkeit ist bei Peggy und Joe in letzter Zeit zu kurz gekommen. Deswegen überrascht Papa Joe seine Liebste mit einem Picknick. Wirklich begeistert ist die nicht, denn die muss sich noch um die Hochzeit von Amelie und Lennart kümmern. Peggy lässt sich trotzdem auf das Date ein, bricht es aber kurzerhand wieder ab. Joe scheint sich nicht für ihre Probleme zu interessieren und ist auch nicht wirklich traurig, als Peggy das Picknick abbricht. Er verzieht sich gut gelaunt in den Boxclub.









Freitag, 15. November – Folge 3319

Amelie hat zu ihrer Hochzeit einen besonderen Wunsch: Sie möchte mit einem SUV vorfahren. Wegen ihres schlechten Gewissens versucht Milla ihr das zu ermöglichen. Milla droht damit allerdings zu scheitern, bis Piet ihr einen Deal anbietet. Den Gefallen, den er im Gegenzug haben will, gefällt Milla aber gar nicht.

TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Montags bis freitags läuft Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Episode kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.