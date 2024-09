Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Malte steht bei Berlin – Tag & Nacht eine Woche voller Höhen und Tiefen bevor. Grund dafür: Valentina und Chiara. Was bei Malte & Co. passiert, erfahrt ihr hier

Malte ist bei Berlin – Tag & Nacht dabei, sich Hals über Kopf in Mikes Halbschwester Valentina zu verlieben. Doch er hält seine Gefühle zurück, denn er weiß, dass sie bald wieder zurück in ihre Heimat Kolumbien gehen wird.

Montag, 23. September – Folge 3282

New York, New York! Noah ist völlig aus dem Häuschen, als er erfährt, dass er bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Der Gewinn: Eine Reise nach New York für zwei Personen. Eigentlich will Noah seinen Kumpel Karim mitnehmen, doch eine der reisenden Personen muss volljährig sein. Als Noah schwankt, wen er mitnehmen soll, stößt er damit seine Schwester Sina vor den Kopf. Sie wollte schon immer den Traum ihres verstorbenen Vaters verwirklichen: Einmal auf dem Empire State Building stehen. Noah entschuldigt sich und fragt Sina, ob sie ihn begleiten will. Zusammen stürzen sich die beiden in die Planung – doch sie haben die Rechnung ohne Katy gemacht.

Dienstag, 24. September – Folge 3283



Ein lachendes und ein weinendes Auge: Emilio wurde von der Polizei verhaftet, was bedeutet, dass Valentina endlich außer Gefahr ist. Doch gleichzeitig bedeutet das auch, dass sie wieder zurück nach Kolumbien gehen wird – und das noch am selben Abend. Malte versucht alles, sie zum Bleiben zu bringen, doch hat damit wenig Erfolg. Unter Tränen muss er von Valentina Abschied nehmen.

Mittwoch, 25. September – Folge 3284



Mike ist finanziell am Limit, denn er weiß nicht, wie er auch noch seine Halbschwester durchbringen soll, die spontan in Berlin geblieben ist. Er fragt nach einer Gehaltserhöhung im Möllers, doch Bruno kann ihm diese leider nicht zusagen. Mike verspricht Bruno daraufhin, nicht zu kündigen, bevor nicht Joe wieder aus Spanien zurückgekommen ist. Als Milla aber mit einem lukrativen Jobangebot um die Ecke kommt, muss Mike sein Versprechen brechen und stößt seinen Freund damit vor den Kopf.

Donnerstag, 26. September – Folge 3285



Malte ist nach Chiaras Liebesgeständnis noch völlig neben sich. Währenddessen plant Valentina für ihn eine Geburtstagsüberraschungsparty. Dabei bekommt sie ausgerechnet Hilfe von Chiara, die sich bei den Vorbereitungen verplappert und ausplaudert, dass sie auch mal mit Malte zusammen war. Für Valentina ist das Geständnis ein Schock und sie stellt Malte zur Rede. Sie ist sich sicher, dass er noch Gefühle für seine Ex hat. Er muss sich entscheiden: Chiara oder sie.

Freitag, 27. September – Folge 3286



Milla wird bewusst, wie hirnrissig die Verlobung ihrer Tochter mit Lennart ist. Sie wird darin bestätigt, wie blauäugig Lennart an die ganze Sache rangeht. Milla fasst den Entschluss, die Hochzeit zu verhindern. Überraschenderweise findet sie in Lennarts Vater einen Verbündeten.

TV & Stream: Wann läuft Berlin – Tag & Nacht?

Von Montag bis Freitag laufen neue Folgen um 19:05 Uhr bei RTL2. Bereits sieben Tage im Voraus kann die jeweils neue Folge auf RTL+ gestreamt werden.