Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Er ist zurück: Sascha taucht wieder bei Berlin – Tag & Nacht auf. Was er vorhat, erfahrt ihr hier.

Ein großer Schock für alle: Sascha ist zurück bei Berlin – Tag & Nacht und mischt die anderen ordentlich auf. Doch was ist seine Mission oder hat er wirklich nur friedliche Absichten, wie er behauptet? Erfahrt hier, wie es nächste Woche in der Serie weitergeht.

Montag, 21. Oktober – Folge 3301

Im Boxclub steht plötzlich Sascha vor Joe und bittet um eine zweite Chance. Er beteuert, dass er sich geändert hat und von Joe trainiert werden will. Papa Joe wirft ihn hochkant raus, doch zweifelt an seiner Entscheidung. Denn eigentlich will er genau solchen jungen Menschen helfen. Ob er das seiner Familie antun kann, nachdem Sascha ihr Leben zerstört hat? Bei einem Boxkampf will Joe herausfinden, ob Sascha zu seinen Worten steht.

Dienstag, 22. Oktober – Folge 3302

Rick ist fest davon überzeugt, dass er sich beim Jugendamt als heterosexuell ausgeben muss, damit er eine Chance auf eine Adoption hat. Trotz ihrer Zweifel begleitet Katy ihn zu dem Termin. Die Sachberaterin setzt Rick durch ihre Fragen so unter Druck, dass ihm aus Versehen eine Notlüge rausrutscht: Er behauptet, er und Katy seien ein Paar. Wird ihm diese Aussage noch zum Verhängnis?

Mittwoch, 23. Oktober – Folge 3303

Emmi ist geknickt, denn sie hat das Gefühl, zwischen Krätze und ihr fehlt die Leidenschaft. Was sie dabei nicht weiß: Krätze arbeitet Tag und Nacht, um ihr ihren beruflichen Traum zu erfüllen. Stammgast Udo bietet Krätze dann überraschend an, die Kneipe zu übernehmen, damit er mit Emmi Zeit verbringen kann. Als dann aber eine große Gruppe an Gästen die Pläne sprengt, zieht Emmi traurig mit Chiara los.

Donnerstag, 24. Oktober – Folge 3304

Als Amelie erfährt, dass Joe Sascha im Boxclub trainiert, ist sie enttäuscht, denn er lauert ihr immer wieder auf. Trotz ihres Traumas schafft sie es, Sascha die Stirn zu bieten. Sie bleibt stark, anders als ihr Freund. Lennart ist so wütend über Saschas Verhalten, dass er ihn zur Rede stellen will.



Freitag, 25. Oktober – Folge 3305

Karim schwebt auf Wolke sieben und kann an nichts anderes mehr denken als an den Kuss mit Charli. Die Schülerin hat aber gerade ganz andere Sorgen, denn sie braucht dringend einen Praktikumsplatz, denn in der Schnitte scheint das nicht zu funktionieren. Sie bekommt aber noch eine Chance, als sie gemeinsam mit Karim eine unzufriedene Kundin doch noch glücklich zu stimmen. Konnte sie Sara und Rick überzeugen?

TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Montags bis freitags läuft Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Folge kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.