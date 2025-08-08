"Wollt ihr mich verarschen?": Wednesday-Fans flippen wegen dem Ende von Staffel 2 Teil 1 aus

Wednesday ist mit Staffel 2 bei Netflix zurückgekehrt und die Fans haben Meinungen. Vor allem eine Sache macht ihnen zu schaffen.

Fast drei Jahre mussten wir Wednesday auf die Rückkehr der beliebten Fantasy-Horror-Serie mit Jenna Ortega bei Netflix warten. Seit dem 6. August 2025 stehen die ersten vier Folgen von Staffel 2 im Streaming-Abo bereit und die Fans haben einiges dazu zu sagen. Neben viel Lob gibt es auch Kritik und vor allem jede Menge Verzweiflung über eine bestimmte Sache.

Wednesday-Fans kommen nicht über den Cliffhanger in Staffel 2 Folge 4 hinweg

Wednesday-Anhänger:innen tummeln sich auf X (ehemals Twitter), Reddit oder den Kommentarspalten bei Rotten Tomatoes und IMDb . Neben vielen hitzigen Diskussionen über die Freundschaft von Wednesday und ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) scheinen viele Fans vor allem über eine Sache nicht hinwegzukommen: den Cliffhanger am Ende von Folge 4.

Achtung, es folgen Spoiler zu Wednesday Staffel 2 Teil 1.

"WAS ZUR HÖLLE?!?!?! SO HAT ES GEENDET?!?! WARUM, WEDNESDAY IM KOMA?!?!?! JEMAND MUSS MICH BETÄUBEN", heißt es etwa von einem Fan auf X. Ein anderer stimmt ein: "Wollt ihr mich verarschen mit diesem Cliffhanger?? Wir müssen einen Monat dafür warten, wollt ihr mich verdammt nochmal vereimern!!!" Noch ein Fan wiederholt mit traurigen Emojis: "Der Cliffhanger in Wednesday Staffel 2 Episode 2".

Am Ende von Folge 4 gelingt es Wednesday, die Strippenzieherin hinter LOIS und den Raben zu enthüllen und die Insass:innen des Willow Hill Krankenhauses zu befreien. Dabei kommt jedoch auch Tyler (Hunter Doohan) frei, der Wednesday als Hyde verwandelt angreift und aus dem Fenster schleudert. Wednesday liegt daraufhin bewusstlos und blutüberströmt auf dem Asphalt.

Ein Fan auf Reddit postet als Reaktion ein passendes GIF, auf dem zu lesen ist: "Was zur Hölle soll ich jetzt machen?" Darunter schließen sich zahlreiche weitere Fans an und schreiben "Ich kann nicht einen Monat auf den Rest warten, ich muss es JETZT wissen" oder "Warte, aber mal im Ernst, was mache ich jetzt".

Weitere Fans schlagen vor, in der Zwischenzeit ganz einfach nochmal die ersten vier Folgen von Staffel 2 zu schauen, bis Teil 2 endlich bei Netflix eintrifft. Darauf müssen wir uns tatsächlich noch ein paar Wochen gedulden ...

Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 auf Netflix?

Teil 2 trifft genau einen Monat nach Teil 1 bei Netflix ein. Demnach erfahren wir, welche Folgen das fatale Ende für Wednesday und ihre Freund:innen haben wird, am 3. September 2025 mit den restlichen vier Folgen von Staffel 2.

Wenn ihr jetzt schon einen kleinen Einblick erhalten wollt, wie es in den kommenden Episoden weitergeht, könnt ihr direkt den ersten Teaser zu Wednesday Staffel 2 Teil 2 bei Netflix sehen. Dieser erscheint nach Anbruch des Abspanns von Folge 4 und beantwortet zumindest eine drängende Frage: Hat Wednesday den Angriff überlebt?

Mehr zu Wednesday Staffel 2 hört ihr in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

