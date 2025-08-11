X-Men-Star aus Original-Trilogie kehrt für Avengers 5 zurück: "Ich bin tot. Na ja, vielleicht auch nicht"

Ein weiterer X-Men-Star aus den ersten Teilen der Marvel-Superheldenfilmreihe wird sich nach 20 Jahren in Avengers: Doomsday blicken lassen. Blickkontakt bleibt aber tabu.

Die MCU-Fortsetzung Avengers 5: Doomsday avanciert immer mehr zum ultimativen Reunion-Special. Während Ex-Iron-Man Robert Downey Jr. zum Superschurken Doctor Doom wird, kehren mehrere altbekannte Stars in ihren bereits etablierten Rollen zurück. Dazu gehören einige X-Men aus der 25 Jahre alten Filmreihe, bevor diese zum MCU gehörten: Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto und Rebecca Romijn als Mystique zum Beispiel.

Jetzt hat sich ein weiterer Mutant aus der damaligen Supertruppe zurückgemeldet, nachdem er 20 Jahre lang von Fans nach seiner Rückkehr befragt wurde: James Marsden aka Scott Summers aka Cyclops, der X-Man mit den Laseraugen.

X-Men-Star James Marsden kehrt für Avengers: Doomsday als Cyclops zurück

Gegenüber Variety nannte Marsden seine Rückkehr in die Marvel-Welt eine "Heimkehr" und hatte auch sonst sehr nette Dinge über seine Avengers 5-Beteiligung zu sagen:

Ich war gespannt, weil man Teil von etwas Gigantischem ist. 20 Jahre lang habe ich mir die Leute anhören müssen: 'Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Kommst du zurück?' Ich bin tot. Na ja, vielleicht auch nicht. Wenn sie noch ein paar Jahre warten, wird es schwer für mich, ins Kostüm zu kommen. Es hat also richtig Spaß gemacht. Wirklich.

Cyclops ließ damals im dritten X-Men-Film X-Men: Der letzte Widerstand sein Leben. Aber so eine kleine Hürde hat noch keinen Marvel-Charakter von einer Rückkehr abgehalten. Im Comic-Kosmos ist eben alles möglich, sei es durch außerirdische Technologie, Multiversen, Superkräfte oder ganz klassische Zauberei.

Zuvor war James Marsden in X-Men - Der Film und X-Men 2 als Cyclops zu sehen. Ein Part, an den er sich offenbar immer noch gern erinnert:

Es war eine nette kleine Rückkehr in eine Rolle, die mich wirklich bekannt gemacht hat. Es war das erste richtige Event-Projekt, an dem ich je beteiligt war, und ich habe eine sehr beliebte Figur übernommen, diese Ikone aus den Comics. Deshalb war es etwas ganz Besonderes, wieder in diese Rolle zu schlüpfen.

Wann kommt Avengers: Doomsday in die Kinos?

Zuletzt stand Marsden für die Videospielverfilmung Sonic the Hedgehog 3 und die Polit-Dramaserie Paradise von Hulu vor der Kamera.

Bis es ein Wiedersehen mit James Marsden als Cyclops und einigen anderen X-Men gibt, dauert es leider noch ein wenig. Nachdem Fantastic Four: First Steps diesen Sommer die Phase Sechs des MCU einläutete, macht im Sommer 2026 zunächst Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day weiter. Dann erst liegt am 18. Dezember kommenden Jahres Avengers: Doomsday als weitere Super-Zusammenkunft unterm Marvel-Baum.

Abgeschlossen wird die aktuelle Phase ein ganzes Jahr später, am 17. Dezember 2027, mit der direkten Fortsetzung Avengers 6: Secret Wars.