Nächstes Batman-Abenteuer kommt schon in 3 Monaten: Colin Farrell entfesselt im Trailer einen düsteren Mafia-Machtkampf

In Kürze soll die The Penguin-Serie mit Colin Farrell erscheinen, der einen der berühmtesten Batman-Fieslinge verkörpert. Jetzt gibt es einen neuen Teaser und einen Startzeitraum für Deutschland.

Um den dunklen Ritter ist es still geworden, zumindest auf der Leinwand. Zwei Jahre nach dem finsteren Neo-Noir The Batman soll jetzt eine Serie dessen Story weiterführen: The Penguin dreht sich um den titelgebenden Fiesling aus den DC-Comics (Colin Farrell). Dessen blutiger Machtkampf mit anderen Unterweltbossen ist jetzt in einem neuen Teaser zu sehen. Und einen deutschen Startzeitraum gibt es auch.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu The Penguin an:

The Penguin - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht's in der Batman-Serie The Penguin mit Colin Farrell

The Penguin dreht sich um einen von Gotham Citys berüchtigsten Verbrechern, Oswald Cobblepot. Aus den Comics ist er als einer von Batmans großen Widersachern bekannt. Zum Zeitpunkt der Serie konsolidiert er erst seine Macht.

Nach den Ereignissen des The Batman-Kinofilms ist in der Gothamer Unterwelt ein Machtvakuum entstanden, das der Pinguin für seine Zwecke ausnutzen will. Ähnliches plant auch die junge Sofia Falcone (Cristin Milioti). Auf dem Weg nach oben ergeben sich unwahrscheinliche Allianzen, die alle in blutiger Feindschaft zu münden drohen.

Wann kommt The Penguin nach Deutschland?

Wie Sky in einer Pressemeldung bekannt gibt, wird die The Penguin-Serie im September 2024 zu Sky und dessen Streamingdienst WOW kommen. Sie umfasst insgesamt acht Episoden.

