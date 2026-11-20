Wenn ihr The Body bei Netflix durchgebingt habt und eine Serie mit ähnlicher Atmosphäre sucht, wartet ab heute frischer Nachschub im Streaming-Abo auf euch.

Bei Netflix geht The Body gerade völlig durch die Decke und hat sich weltweit an die Spitze der Streaming-Charts gesetzt. Auch online wird die Serie für ihren eigenwilligen Stil mit Y2K-Atmosphäre, die Darstellung der Frauenfiguren und den packenden Mystery-Thrillerplot als "beste Netflix-Serie seit Jahren" gefeiert.

Wer Nachschub sucht, wird ab heute mit der brandneuen Staffel einer anderen gefeierten Serie im Streaming-Abo fündig, die in eine ähnliche Kerbe schlägt. Denn Yellowjackets startet heute ins große Staffel 4-Finale.

Yellowjackets startet in Staffel 4: Großes Finale für die Mystery-Thrillerserie

Yellowjackets dreht sich um eine High-School-Fußballmannschaft aus New Jersey, die auf dem Weg nach Seattle mit dem Flugzeug über den Wäldern Kanadas abstürzt. Auf zwei Zeitebenen werden die Geschehnisse nach dem Unglück und die Konsequenzen für die Überlebenden 25 Jahre später gezeigt. Die Serie überraschte in den letzten fünf Jahren regelmäßig mit schockierenden Twists, Kannibalismus, Blutvergießen und finsteren Visionen.

In Staffel 4 versuchen die Überlebenden nun ihre Sünden zu begraben, bevor Hilfe ereilt und eine alte Flamme in die Stadt mit ihren ganz eigenen Plänen zurückkehrt. Nicht jede Rückkehr ist eine fröhliche – und diese wird wehtun. Fans dürfen sich also auf ein ereignisreiches Finale freuen.

Bei Rotten Tomatoes kommt Yellowjackets auf einen starken Kritiken-Score von 89 Prozent, Staffel 1 ist 2021 sogar mit einer perfekten Kritikerzustimmung von 100 Prozent gestartet. Das Publikum hält sich mit 65 Prozent etwas bedeckter, auch bei der Moviepilot-Community kommt der Mystery-Thriller nur auf eine Punktzahl von 6,9 von 10 bei über 400 Wertungen.

Doch versammelt die Serie weiterhin eine treue Fangemeinde um sich. So schreibt etwa Moviepilot-User termirambo in einem Kommentar:

Eine der besten Serien der Neuzeit. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Erwachsenen mehr Szenen bekommen als die Jugendlichen. Mir geht die Entwicklung im Wald zu schleppend. Ist aber Jammern auf hohem Niveau. 9/10



Kahlidra stimmt zu:

Absolut unterschätzte Serie. Keinesfalls eine Teenie-Serie, als was sie viel zu oft nach einem flüchtigem Blick abgeurteilt wird. Wenn man Yellowjackets überhaupt einer Altersgruppe zuordnen möchte, was sicher Unsinn ist, dann wäre sie eher wie gemacht für Mittvierziger, die ihre 'gute alte Zeit' in den 90ern erlebt haben.

In diesem Punkt lässt sich Yellowjackets ebenfalls mit dem aktuellen Netflix-Hit The Body vergleichen. Denn auch wenn es in dem Mystery-Thriller um Teenies geht, kommt die Serie mit einem zeitlosen Vibe daher, der in den 2000er Jahren angesiedelt ist. Damit eignet sich die Serie auch perfekt für Millennials, die ebendiese Jahre selbst erlebt haben.

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Yellowjackets endet mit Staffel 4 bei Paramount+

Die finale Staffel ist am 20. November 2026 bei Paramount+ im Streaming-Abo gestartet. Zum Start gibt es erstmal nur eine Folge zu sehen, die restlichen Episoden erscheinen immer freitags im Wochentakt bei dem Streamer. Die 4. Season umfasst wieder zehn Folgen. Das große Serienfinale steht demnach erst im neuen Jahr, am 22. Januar 2026 ins Haus. Hier findet ihr nochmal die genauen Veröffentlichungstermine in der Übersicht:

Folge 1 : 20. November 2026

: 20. November 2026 Folge 2 : 27. November 2026

: 27. November 2026 Folge 3 : 4. Dezemeber 2026

: 4. Dezemeber 2026 Folge 4 : 11. Dezember 2026

: 11. Dezember 2026 Folge 5 : 18. Dezember 2026

: 18. Dezember 2026 Folge 6 : 25. Dezember 2026

: 25. Dezember 2026 Folge 7 : 1. Januar 2027

: 1. Januar 2027 Folge 8 : 8. Januar 2027

: 8. Januar 2027 Folge 9 : 15. Januar 2027

: 15. Januar 2027 Folge 10: 22. Januar 2027

Hinter der Serie stehen Ashley Lyle und Bart Nickerson als Showrunner. Vor der Kamera sind unter anderem Melanie Lynskey (Two and a Half Men), Juliette Lewis (Natural Born Killers) und Ella Purnell (Fallout) zu sehen.

Und wenn ihr wissen wollt, welche Serien-Highlights euch diesen Monat noch erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

