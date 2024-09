Yellowstone-Schöpfer enthüllt neue Serie über dreckiges Geschäft, gegen das die Duttons komplett harmlos wirken

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hat ein neues Serienprojekt in der Pipeline, zu dem es jetzt einen Trailer gibt. Oscarpreisträger Billy Bob Thornton und Jon Hamm geben sich in Landman die ölige Ehre.

Nach zahlreichen Serien aus dem Yellowstone-Kosmos präsentiert der ungeschlagene Dad-TV-Tycoon Taylor Sheridan endlich ein Projekt, das nichts mit Familie Dutton zu tun hat. Klar, es geht immer noch um nuschelnde Männer mit Cowboyhüten, aber das gehört halt zu seiner unverwechselbaren Marke. Auch im Öl-Business-Drama Landman, zu dem ihr hier direkt den ersten Original-Trailer sehen könnt:

Landman - S01 Trailer (English) HD

Landman von Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan nimmt uns mit ins dreckige Öl-Geschäft

Oscarpreisträger Billy Bob Thornton (Goliath) führt Landman als Tommy Norris an. Der Krisenmanager einer großen Ölfirma aus Texas hält das pervers-lukrative Geschäft am Laufen, die Feinde des Business in Schach und fungiert scheinbar als eine Art Fixer von Ölbaron Monty Miller (Mad Men-Star Jon Hamm). Gemeinsam mit Montys Ehefrau Cami (Demi Moore) erleben sie die Höhen und Tiefen des gefährlichen Geschäfts mit dem flüssigen, schwarzen Gold, von dem ganze Regionen und Geschäftszweige abhängig sind.

Wie stressig der dreckige Job ist, macht der wohl amüsanteste Satz der Vorschau von Paramount+ deutlich. Als ein Barkeeper Tommy fragt, ob er etwas stärkeres trinken möchte, antwortet der: "Ich habe mit dem Trinken aufgehört, ich bleibe beim Bier."

Vorlage zur Serie Landman ist der zwölfteilige Podcast Boomtown von 2019. In dessen Beschreibung heißt es: "In einer rauen Ecke von West-Texas befeuern wilde Milliardäre und Grobiane einen Ölboom, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik verändert. Dieser moderne Goldrausch hat sowohl große Ölkonzerne als auch kleine Start-ups dazu veranlasst, sich einen Teil der Action zu sichern."

Wann startet Landman auf Paramount+?

Der US-Serienstart von Landman ist mit einer Doppelfolge für den 17. November 2024 auf Paramount+ eingeplant. Dann soll das Format auch zeitnah bei uns in die Wohnzimmer gepumpt werden. Insgesamt wurden zehn Episoden für die 1. Staffel gedreht.