Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hat in 10 Folgen selbst mitgespielt und die meisten Fans haben es nicht bemerkt

Taylor Sheridan trug die Idee zu Yellowstone 5 Jahre mit sich herum. Als die Serie zum Erfolg wurde, ließ er es sich nicht nehmen, selbst eine Rolle darin zu spielen.

Dass ein Serienschöpfer in seinem eigenen Werk auftritt, ist nichts Neues. Vielleicht hatte Taylor Sheridan die Idee von Kurt Sutter, der in seiner Serie Sons of Anarchy eine wichtige Rolle spielte. Immerhin gehörte Taylor Sheridan auch im Biker Drama zum Cast, bevor er mit Yellowstone seine eigene Idee verwirklichte. In seinem eigenen, wachsenden Serienuniversum spielte Sheridan sogar schon mehrere Rollen.

Diese Rolle spielt Taylor Sheridan in Western-Hit Yellowstone

Seinen ersten Auftritt hat Sheridan bereits in der 5. Folge der 1. Staffel. Seitdem ist er in fast jeder Staffel mindestens einmal aufgetaucht. Seine Rolle war der Pferdehändler Travis Wheatley. Dieser arbeitete bei seinen Auftritten meist mit Hauptfigur John Dutton, gespielt von Kevin Costner, zusammen. Oft war es Dutton selbst, der Wheatley um Hilfe gebeten hat.

Nach der ersten Staffel kehrte Sheridan als Travis Wheatley für 3 Folgen in der 2. Staffel und sogar in 5 Folgen der 4. Staffel zurück. In dieser Staffel spielt er eine wichtige Rolle für den in Ungnade gefallenen Jimmy Hurdstram. Dieser wird zur Ranch 6666 nach Texas geschickt und von Wheatley begleitet, der ihm wertvolle Ratschläge gibt und dabei einen der besten Monologe in der Serie hält.

Taylor Sheridan war auch im Spin-Off zu sehen

Nach Yellowstone startete 2021 ein Prequel unter dem Titel 1883. Dieses begleitet John Duttons Vorfahren James Dutton (Tim McGraw) auf dem Weg durch die Great Plains, um ein neues Zuhause zu finden. Auch im Prequel lässt es sich Serienschöpfer Sheridan nicht nehmen, eine Rolle zu spielen. In zwei Episoden verkörperte er den Rancher Charles Goodnight, den es tatsächlich gegeben hat.

Seit 2022 wird mit 1923 ein weiteres Spin-Off im Yellowstone Universum ausgestrahlt. Bisher war Sheridan darin noch nicht zu sehen, doch möglicherweise wird es auch hier eine Rolle für ihn geben.

Darüber hinaus sind zwei weitere Spin-Off-Serien in Planung. Zum einen wäre da eine Fortsetzung von 1923 unter dem Titel 1944. Außerdem soll unter dem Namen 6666 eine Serie zur titelgebenden Ranch entstehen.