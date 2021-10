You Staffel 3: Einer der größten Twists beginnt schon in Staffel 2

You Staffel 3 läuft gerade bei Netflix. Wir haben ein Detail entdeckt, das die ganze Serie verändert und verantwortlich ist für das Schockfinale.

Seit zwei Wochen ist die 3. Staffel von You verfügbar und spielt einmal mehr mit unseren zwiegespaltenen Gefühlen gegenüber Stalker und Serien-Killer Joe Goldberg. Die Netflix-Serie zu schauen, bedeutet, sich in die kranke Psyche dieses Menschen hineinzudenken. Ich nehme You sehr ernst und ich will, dass mein Lieblings-Serienkiller plausibel handelt. Und das tut er meistens auch. Joe ist nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich berechenbar.

In der 2. und 3. Staffel ist Reddit-User:in Ettolrach allerdings eine Unregelmäßigkeit in dem sonst so konsistenten Verhaltens- und Denkmuster der Hauptfigur aufgefallen. Und diese Unregelmäßigkeit wirft nicht nur ein komplett neues Licht auf Staffel 2, sondern ist auch verantwortlich für die Katastrophenspirale in Staffel 3. Achtung, Spoiler.

You Staffel 3: Joe tötet für jeden – bis auf eine wichtige Person

Eins ist klar: Joe (Penn Badgley) hat eine ziemlich abgefuckte Vorstellung von Liebe. In seinen Augen ist es der ultimative Beweis seiner Zuneigung, die Probleme seiner Love Interests aus der Welt zu schaffen. Und wenn dieses Problem sich als Mensch herausstellt, dann bedeutet das eben, dass dieser Mensch sterben muss. Wenn Joe jemanden für dich umgebracht hat, kannst du sicher sein: Du stehst in seiner Gunst weit oben.

Jede Staffel zeigt, wie Joe eine Frau kennenlernt, komplett obsessiv mit ihr wird und schließlich durch Mord und Manipulation versucht, ihr Herz zu erobern. In Staffel 1 ist es Beck, in Staffel 2 (und irgendwie auch 3) Love und später Marienne.

Gehen wir durch, wen Joe wann und unter welchen Motiven gekillt hat:

Staffel 1: Er tötet den gewalttätigen Freund seiner Mutter

Staffel 1: Er tötet für seine Ex-Freundin Candace deren Ex-Freund Elijah Thornton

Staffel 1: Er tötet für Beck ihren Ex Benji und Peach (Beste Freundin, heimliche Verehrerin)

Staffel 2: Er tötet Jasper, dem Will Bettelheim Geld schuldet. Joe hat die Identität von Will angenommen.

Staffel 2: Er tötet für seinen Nachbarn Paco den gewalttätigen Ron

Staffel 2: Er tötet den übergriffigen Comedian Henderson für seine Nachbarin Ellie

Staffel 3: Er tötet für Marienne deren Ex-Mann Ryan

Und genau das bringt uns zur erwähnten Unregelmäßigkeit, die seit 2 Tagen bei Reddit diskutiert wird: Joe hat in den bisherigen 30 Folgen You nie einen anderen Menschen umgebracht, um Love zu schützen. Seine vermeintliche große Liebe.



Wen hätte Joe nach dieser Logik für Love töten müssen?

Auch wenn man das bei dem Output schwer glauben kann: Einen Mord überlegt Joe sich gründlich. Er tötet nur, (1) wenn es keinen anderen Ausweg gibt. (2) Wenn er glaubt, dass das Leben der geliebten Person durch den Tod des Menschen entscheidend besser wird. Und (3) wenn die Person seine Beziehung gefährdet.

Unter Anwendung dieser Logik hätte es in Loves Umfeld etwa drei Kandidaten gegeben

Loves Mutter: Die narzisstische Frau trieb Love mit ihrer toxischen Erziehung ins Unglück und wirkt auch im Erwachsenenleben weiter negativ auf sie ein. Wie Love unentwegt betont. Love wäre besser dran ohne ihre Mutter. Meine Empfehlung: Töten.

Die narzisstische Frau trieb Love mit ihrer toxischen Erziehung ins Unglück und wirkt auch im Erwachsenenleben weiter negativ auf sie ein. Wie Love unentwegt betont. Love wäre besser dran ohne ihre Mutter. Meine Empfehlung: Töten. Forty: Kein anderer Charakter gefährdet Joes Beziehung zu Love in Staffel 2 so sehr wie der anhängliche Forty. Joe muss sich Love mit ihrem Bruder "teilen" Meine Empfehlung: Töten.

Kein anderer Charakter gefährdet Joes Beziehung zu Love in Staffel 2 so sehr wie der anhängliche Forty. Joe muss sich Love mit ihrem Bruder "teilen" Meine Empfehlung: Töten. Will Bettelheim: Joe nimmt in Staffel 2 die Identität von Will an. Er ist die Basis seiner Existenz in Los Angeles und eine der wenigen Personen, die den berühmten Glaskasten lebend verlassen. Joe ließ ihn frei und ging damit ein ungewöhnlich Risiko ein, das sein Leben in Los Angeles und damit seine Beziehung zu Love gefährdet. Meine Empfehlung: Töten.

Bis auf Forty leben alle diese Personen noch. Und das ergibt keinen Sinn. Es sei denn ...

... Joe liebt Love gar nicht und Love merkt das viel früher, als wir glauben

In der Chemie des Killer-Pärchen wirkt dieses Wissen explosiv. Am Ende von Staffel 3 weist Love (Victoria Pedretti) Joe selber auf dieses Ungleichgewicht hin. Sie ist eifersüchtig, weil Joe für Marienne den Drecksack Ryan im Parkhaus umbrachte. Sie spürt die ganze Staffel über, dass Joe nicht mehr mit ganzem Herzen ihre Ehe lebt. Wenn er sie denn überhaupt je wirklich geliebt hat.

Meine Vermutung: Joe verliert aus zwei Gründen das Interesse an Love. In dem Moment, als sie eine konstante, stabile Beziehung eingehen (also so stabil wie eine Beziehung zwischen Mörder:innen eben sein kann). Denn Joe will kein reales Happy End, das seiner idealisierten Vorstellung von Liebe nie gerecht werden wird. Und: Er liebt Love nicht mehr, als er realisiert, dass er sie nicht beschützen muss. Sie ist kein hilfloses, "reines" Wesen, dass auf ihn angewiesen ist, sondern eine Killerin, die auf sich selbst aufpassen kann. Das genaue Gegenteil seines absurden Frauenbilds.

You Staffel 3 im Podcast: Wie gefährlich ist die Netflix-Serie wirklich?

Dieser Mechanismus zeigt sich sehr deutlich bei Marienne, in die Joe sich in Staffel 3 Hals über Kopf verliebt. Marienne ist tough, wer sie blöd von der Seite anquatscht, fängt sich eine. Aber sie kämpft auch gegen höhere Mächte, die sie nicht alleine besiegen kann: Das Jugendamt entzieht ihr das Sorgerecht für ihre Tochter. Diese Art von Verzweiflung und Machtlosigkeit lässt Joes Beschützerinstinkte sabbern. Mit nur einem Mord (an Mariennes Ex-Mann) löst er all ihre Probleme.

Love kann Joes Beschützerinstinkte nie auf diese Art wecken. Für sie würde er nie zu so extremen Mitteln greifen. Loves Schlussfolgerung: Er liebt sie nicht. Und diese Erkenntnis bestimmt alles, was in Staffel 3 von You passiert.



Ohne Joes widersprüchliches Verhalten wäre You Staffel 3 so nie passiert

Ettolrach von Reddit vermutet, dass ihre Seitensprünge mit Theo und ihre impulsiven Morde an Natalie und Gil letztlich unterbewusste Schreie sind, um Joe aus der Reserve zu locken. Das glaube ich auch. Sie stellt ein Chaos her, das Joe für sie ordnen muss. Eine Katastrophe, vor der Joe sie retten muss.



Aber es ist vergeblich. Joe beseitigt zwar die Spuren ihrer Morde. Seine Loyalität gilt aber nicht mehr Love sondern Henry, seinem Sohn. Die traurige Pointe der Geschichte: Am Schluss tötet Joe doch noch für Love – allerdings sie selbst.

Was haltet ihr von diesem Detail?