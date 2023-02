You Staffel 4 verwandelt Serienkiller Joe in Batman – und macht den Netflix-Hit zu einer ganz anderen Show

In der 4. Staffel You ist (fast) alles anders als zuvor. Serienkiller Joe Goldberg wird selber zum Gejagten. Wird der Netflix-Thriller dadurch besser? Oder schlechter? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir darüber.

You - Du wirst mich lieben ist eine der unterhaltsamsten Thriller-Serien derzeit – und eine der umstrittensten. Seit dem 9. Februar streamt die 4. Staffel bei Netflix. Die ersten 5 Folgen stellen die Formel um den Stalker/Serienkiller Joe Goldberg auf den Kopf. Wie es weitergeht, erfahren wir am 9. März, wenn der zweite Teil der Serie online geht.

In Teil 1 wagt die von Penn Badgley gespielte Hauptfigur nicht nur einen Neuanfang in Europa. Joe muss auch zusehen, wie jemand anderes seinen Job übernimmt: (unausstehliche) Menschen töten. Dieser Neuanfang ist mutig, aber funktioniert er auch? Oder werden damit nicht sogar die altbekannten You-Kritikpunkte noch offensichtlicher? Unter anderem darüber sprechen wir im Podcast zu You Staffel 4.

Die Netflix-Serie You erfindet sich in Staffel 4 komplett neu – aber ist das gut?

Immer wieder wird You dafür kritisiert, einen Serienkiller zu romantisieren. Staffel 4 geht scheinbar noch einen Schritt weiter. Nach dem gewaltigen Twist, der den zweiten Teil der Staffel einläutet, wirkt Joe Goldberg fast wie Batman – mit London als Gotham und einem comichaften, Joker-artigen Superschurken als Gegner. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht.

Was euch im Podcast zu You Staffel 4 erwartet

00:03:24 - Kurz-Check der ersten Hälfte

00:20:20 - Ranking der neuen (Hass-)Figuren

00:31:50 - Kritik: Wie gefällt uns das "neue" You? (mit Spoiler-Warnung)

00:48:00 - Theorien zur zweiten Hälfte und dem Ende der Staffel (mit Spoiler-Warnung)

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren.

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne anschicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.