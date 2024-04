ZDF-Krimi heute Abend: Lohnt sich Der Kommissar und die Angst?

Der Kommissar und die Angst läuft heute Abend erstmals im Free-TV. Ob der vierte Teil der ZDF-Krimi-Reihe einen Blick wert ist, erfahr ihr hier.

Fans der düsteren Krimi-Reihe mussten sich lange gedulden, doch das Warten hat ein Ende: Nach zwei Jahren Funkstille feiert der verschrobene Ermittler Martin Brühl endlich sein Comeback im Free-TV. Sein vierter Film Der Kommissar und die Angst läuft heute Abend, um 20:15 Uhr im ZDF.

Darum geht's im ZDF-Krimi Der Kommissar und die Angst

Erst dreimal flimmerte Kommissar Brühl (Roeland Wiesnekker) seit 2017 über die Bildschirme und trotzdem konnte er ein Millionenpublikum für sich begeistern. Heute kehrt der verschrobene Ermittler im vierten Teil für seinen bisher persönlichsten Fall zurück.

Martin Brühl ist zum Leidwesen seiner Mitarbeitenden nicht gerade umgänglich. Der Berliner ist eigenwillig, psychisch labil und nutzt unkonventionelle Methoden, um seine Fälle zu lösen. Doch dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu: Brühls Partnerin Susanne (Meike Droste) verschwindet spurlos und alle Hinweise deuten darauf hin, dass sie gefährlichen Kriminellen in die Hände gefallen ist. Auch wenn der Kommissar schon häufig mit grausamen Verbrechen konfrontiert war, zerren die Ermittlungsarbeiten zunehmend an seiner Psyche. Kann Brühl retten, was ihm lieb ist, oder wird er an dem seelischen Druck zerbrechen?

ZDF/Stephan Rabold Kann sich Susanne (Meike Droste) aus ihrer Gefangenschaft befreien?

Das sagen die Kritiken über den vierten Krimi mit Martin Brühl

Auch wenn sich die Reihe um den schrulligen Kommissar gehörig Zeit zwischen den Filmen lässt, scheint besonders Hauptdarsteller Wiesnekker einen Platz im Herzen der Zusehenden sicher zu haben.

Matthias Hannemann von der Frankfurter Allgemeinen teilt diesen Eindruck:

Roeland Wiesnekker darf als Martin Brühl nur selten ermitteln, aber jeder Film ist ein Gewinn.

Auch Susanne Bald von prisma hebt Wiesnekkers Darstellung lobend hervor:

Der Kommissar und die Angst ist solide Krimikost mit einem wie immer charismatischen Hauptdarsteller Roeland Wiesnekker, dem die Rolle des so hochsensiblen wie ruppigen Ermittlers auf den Leib geschrieben zu sein scheint.

Martina Kalweit würdigt gegenüber tittelbach.tv zwar die Leistung des Casts, jedoch würde sich der Film zu sehr auf gängige Genre-Konventionen verlassen:

Ein Blick hinter die gerunzelte Stirn des Kommissars, ein Durchbruch in Gedankenwelten, ein Ausbruch aus der unmittelbaren Erzählung wäre eine reizvolle Ergänzung gewesen. Stattdessen nehmen – etwas zu absehbar – ein paar Krähen ihre Position wieder ein. Wo kein Sound, da ruft ihr Krächzen die Tonalität des düsteren Formats in Erinnerung. Für dieses Mal okay, aber Überlebende sollten im nächsten Fall mehr wagen.

Dann kommt Der Kommissar und die Angst im TV

Der Kommissar und die Angst läuft heute Abend, um 20:15 Uhr im ZDF. Alle vier Teile sind in der ZDF-Mediathek auf Abruf verfügbar.