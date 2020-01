Zeig uns deine Liste mit den 10 besten Serien der letzten 10 Jahre!

Ein wildes Serien-Jahrzehnt mit Highlights wie Game of Thrones oder dem Start von Netflix liegt hinter uns. Was waren eure besten Serien von 2020 bis 2019?

Zum Abschluss jedes Jahr schmieden wir fleißig unsere Toplisten. Doch mit dem Beginn des neuen Jahres haben wir diesmal ein ganzes Jahrzehnt auf das wir zurückblicken. Wir haben euch bereits unsere 100 besten Serien der Jahre 2010 bis 2019 präsentiert. Aber was sind eure Lieblingsserien der Dekade?

Keine Dekade brachte einen derartigen Umbruch im Sehverhalten von Serien, wie das vergangene Jahrzehnt. Mit dem Aufstieg von Netflix und zahlreichen Streamingdiensten formte sich das Peak TV. In den vergangenen Jahren gab es mehr neue Serien, als ein Mensch überhaupt schauen kann. Und es wurde umso schwerer, die wirklichen Highlights zu finden.

Zeigt uns eure Listen mit den 10 besten Serien der Dekade!

Egal ob Hits wie Game of Thrones, House of Cards und Rick and Morty oder kleine Geheimtipps, die in den Massen von Serien-Neuheitunen untergegangen sind: wir möchten wissen, welche Serien euch in den vergangenen 10 Jahren am meisten beeindruckt haben.

Neben dem kuratierten Redaktions-Ranking haben wir auch eine Top 100 der besten Serien der Moviepilot-Community zusammengestellt. Um eure persönlichen Listen nicht zu beeinflussen, warten wir aber mit der Veröffentlichung noch ein paar Tage.

Die 10 besten Serien der letzten 10 Jahre im Video:





Regeln der Listenparade

Erstelle eine Liste bei moviepilot mit deinen 10 liebsten Serien, die ihren ersten Start zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 31. Dezember 2020 hatten. Für diese Listenparade wollen wir einmal die bestehenden Regeln außer Kraft setzen. Ihr dürft also alle Serien mit reinnehmen, auch wenn diese noch nicht in Deutschland erschienen sind. Lass uns einfach den Link zu deiner Liste in den Kommentaren hier!

Wir freuen uns auf eure Toplisten, Entdeckungen und Geheimtipps!