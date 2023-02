Zombie-Horror war 41 Jahre verboten: Jetzt ist der Ekel-Kultfilm mit einem der unglaublichsten Stunts der Filmgeschichte runter vom Index

Italien war jahrelang das Mekka des grenzüberschreitenden Horror-Films, wie Woodoo – Die Schreckensinsel der Zombies beweist. Nach 41 Jahren wurde der Film nun vom Index genommen.

Blut, Sex und Effekte, die so explizit sind wie möglich: Der italienische Horror-Film der 70er Jahre brachte einige Ekel-Klassiker hervor, die Moral-Wächter auf die Barrikaden trieben.

Ganz vorne mit dabei war der Regisseur Lucio Fulci (Ein Zombie hing am Glockenseil), dessen Filme für ihre Geschmacklosigkeiten gehasst und geliebt werden. Inspiriert vom Erfolg von Dawn of the Dead brachte er 1979 seine Untoten-Granate Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies in die Kinos. Der Horror-Film protzt mit der Nahaufnahme eines Holz-Spanes, der ein Auge durchsticht, und einem der unglaublichsten Stunts der Filmgeschichte.

In Deutschland landete Woodoo a.k.a. Zombie Flesh Eaters deshalb 1982 wegen Gewaltverherrlichung in der Liste jugendgefährdender Medien. In der Begründung hieß es, der Film enthalte eine "Aneinanderreihung von Brutalitäten grausamster Art". Jahrelang war der Film in Deutschland nur geschnitten zu haben. Das hat sich im Januar geändert. Die Indizierung wurde aufgehoben, wie Schnittberichte schreibt. Dabei bleibt es aber nicht.

Der Zombie-Film soll ungeschnitten und in 4K-Qualität erscheinen

Nameless Media hat im Zuge der Listen-Streichung bekannt gegeben, dass sie Woodoo - Die Schreckensinsel der Zombies in einem Mediabook veröffentlichen werden, und zwar in 4K-Qualität. Einen Blick auf das Cover könnt ihr hier werfen:

Ein Termin für die Veröffentlichung steht noch nicht fest.

Der Horror-Film von Lucio Fulci enthält einen der unglaublichsten Stunts der Filmgeschichte

Ein Großteil der Handlung spielt auf einer Karibikinsel namens Matul, wo eine Epidemie Tote auferstehen lässt und die haben Appetit auf Menschenfleisch. Die Zombies in Woodoo sind zwar relativ langsam, aber dafür fühlen sie sich in (fast) allen Elementen heimisch. Das unterstreicht eine der berühmtesten Szenen des Films, in der ein Untoter unter Wasser mit einem Hai kämpft. Mangels Computer-Effekten tauchte dafür ein echter Mensch ab, der sich in einem der verantwortungslosesten (und beeindruckendsten) Stunts der Filmgeschichte mit einem sedierten Hai anlegte.

Mehr über die Hintergrundgeschichte von Lucio Fulcis Klassiker erfahrt ihr in diesem Artikel über die Entstehung des Stunts.

