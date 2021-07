Zombie-Klassiker erstmals ungekürzt: Limitierte Edition von Die Rückkehr der Untoten ist ein Traum für alle Horrorfans

Lange war Tom Savinis verstörender Zombiefilm Die Rückkehr der Untoten in Deutschland indiziert. Jetzt gibt es ihn endlich ungekürzt in vier verschiedenen Editionen.

Im August erwartet uns die Heimkinoveröffentlichung von Die Rückkehr der Untoten. Hierbei handelt es sich um Tom Savinis Neuverfilmung von George A. Romeros Zombie-Meilenstein Die Nacht der lebenden Toten. Das Besondere an der Veröffentlichung: Erstmals erscheint der Film in Deutschland komplett ungekürzt.

Die Rückkehr der Untoten in der Limited Collector's Edition Zu Amazon Jetzt sichern

Letztes Jahr wurde die Indizierung von Die Rückkehr der Untoten aufgehoben. Im Anschluss fand eine Neuprüfung durch die FSK statt. Die ungeschnittene Version ist nun in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben und darf regulär im Handel verkauft werden. Sony bringt insgesamt vier verschiedene Editionen heraus.

Unerbittlicher Überlebenskampf in Die Rückkehr der Toten

In Die Rückkehr der Toten verschanzt sich eine Gruppe von Menschen in einem Farmhaus, als auf dem nahe gelegenen Friedhof die Toten aus ihrem Schlaf erwachen und ihre Gräber verlassen. Als Zombies wandeln sie fortan auf der Erde. Sie haben es auf alles abgesehen, was lebt. Jetzt bewegen sie sich direkt auf das Farmhaus zu.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Rückkehr der Toten schauen:

Die Rückkehr der Untoten - Trailer (Deutsch)

Tom Savinis Remake von Die Nacht der Lebenden Toten orientiert sich stark an Romeros Original. Der größte Unterschied dürften die Spezialeffekte sein. Savini ist ein Meister in diesem Gebiet und hat dem Zombie-Horror ein ordentliches Upgrade verpasst. Nun können wir diese Effekte erstmals auf Blu-ray im Heimkino bestaunen.

Die vier Fassungen von Die Rückkehr der Toten im Überblick

Am 5. August 2021 erschienen die vier verschiedene Editionen von Die Rückkehr der Untoten. Nicht wundern: Für die Neuveröffentlichung wurde der englische Originaltitel des Films, Night of the Living Dead, verwendet.

Alle Veröffentlichungen enthalten die ungekürzte Fassung des Films. Die Laufzeit beträgt 88 Minuten. Das Bildverhältnis ist 16:9. HD Sound gibt es sowohl bei der englischen als auch bei der deutschen Tonspur. Zu den Extras gehören neben einem Audiokommentar von Savini der US-Kinotrailer sowie das Making-of The Dead Walk.

© Sony © Sony © Sony © Sony © Sony © Sony © Sony © Sony © Sony © Sony

Im Gegensatz zu den anderen Versionen kommt der Film in der Ultimative Collector's Edition im Mediabook. Der eigentliche Grund für Sammler:innen dürfte aber die handbemalte, ca. 30 cm hohe Büste sein. Sie zeigt eine Zombie-Hand, die aus der Erde kommt. Im Hintergrund steht ein Grabstein mit dem Titel des Films.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch eine der neuen Editionen von Die Rückkehr der Untoten holen?