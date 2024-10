"Zu beliebig, zu unspannend, zu wenig Dystopie": Der Schwarm-Nachfolger Concordia erntet schlechte Reaktionen

Große Sci-Fi-Ambitionen aus Deutschland sind zu begrüßen, aber die neue ZDF-Serie Concordia kann den Ansprüchen nicht genügen, wie Reaktionen und Kritiken zur Serie zeigen.

Großes Sci-Fi-Fernsehen mit einem brandaktuellen Thema? Das versprach zumindest die Grundidee der neuen ZDF-Serie Concordia, die am Sonntag im Fernsehen startet. Die bisherigen Reaktionen fallen jedoch eher abschreckend aus.

In Concordia werden die dunklen Seiten einer Utopie aufgedeckt

Die ZDF-Serie handelt von der fiktiven schwedischen Stadt Concordia. Sie gilt als Utopie, die Realität geworden ist. Durch umfassende Überwachung wurde darin ein scheinbar freies und faires Gesellschaftsmodell geschaffen, das das Wohl jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Jede:r ist willkommen, erhält gleiche Bildungschancen und umfassende Gesundheitsvorsorge.

Am 20. Jahrestag der Stadtgründung sollen die Erfolge Concordias und die bevorstehende Adaption des Modells in Deutschland gefeiert werden. Doch dann ereignet sich nach 20 Jahren der erste Mordfall in Concordia und die als sicher geltende KI wird gehackt und manipuliert. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss das Ermittler-Team den Mord aufklären und das Datenleck schließen, damit das Vorhaben, Concordias Modell in Deutschland zu etablieren, gelingt. Die Untersuchungen führen zu einem Ereignis in der Vergangenheit, das die Gründung Concordias ermöglichte. Nun bedroht es die Existenz der Modellstadt.



Die Kritiken zum Der Schwarm-Nachfolger sind bisher eher mau

Hinter der Serie steckt unter anderem das Team von Der Schwarm, namentlich Produzent Frank Doelger und Regisseurin Barbara Eder. Ein Must-See-TV-Event wird in den Kritiken zur Serie bislang aber nicht versprochen, eher im Gegenteil. Bei Prisma heißt es beispielsweise:

Der Stoff ist spannend und relevant und doch wirkt die Serie ein wenig wie Kunst von der Stange. Bei den reißbrettartigen Figuren schimmert immer wieder mehr Konzept als echtes Leben durch. Auch die Dialoge sind eher zielführend als überraschend und lebendig.

Bei epd Medien ist zu lesen:

[...] Der Schauplatz Concordia bleibt als Stadt ungreifbar, er scheint vor allem aus properen Suburbia-Siedlungen und dem Hauptquartier der Betreiberfirma zu bestehen. Selbst die Dialoge der auf Englisch gedrehten internationalen Koproduktion [...] wirken steril und seelenlos, die Nachsynchronisation ist jederzeit spürbar.

Auch in der Moviepilot-Community regiert die Enttäuschung

Concordia streamt bereits seit September in ZDFmediathek, folglich gibt es schon ein paar Bewertungen und Kommentare aus der Moviepilot-Community. Die Durchschnittswertung liegt derzeit bei nur 4,2 von 10 Punkten, allerdings ist die Anzahl der Bewertungen noch nicht aussagekräftig.

Die Kommentare zur Serie sind allerdings überwiegend negativ:

"Abbruch in der fünften Folge", schreibt Gottesgleicher und fasst zusammen: "Zu beliebig, zu unspannend, zu wenig Dystopie und zu unoriginell. Und viel zu viel Gefühlsduselei … "

"Die Story machte neugierig, leider wurde die Geschichte wirr und unlogisch erzählt", schreibt Michael1918, während die Serie OUROBOROS immerhin ein paar Denkanstöße gab:



Eine Wirkung hatte die Serie auf mich, die ich gerne mitnehme, nämlich das Gefühl der totalen Überwachung zu erleben, wenn du ständig überlegst, was du sagen kannst und was nicht, damit die KI dich nicht als Bedrohung sieht. [...] Mir wäre ganz schön mulmig dabei sämtliche moralischen Verfehlungen von einer KI überwachen zu lassen. Aber die Serie setzt das alles mangelhaft um und ich habe mehr mitgenommen, als eigentlich vorhanden war.

Positiver ist Kritiker56 gestimmt:

Auch wenn ich mich nicht mit so einem Projekt anfreunden könnte, fand ich die Serie doch recht unterhaltsam. Leider erfolgt die Spannung erst recht spät ab Folge 5 und mich hätte auch der Einfluss der KI mehr interessiert. Für mich war Concordia keine Enttäuschung.

So könnt ihr Concordia im TV schauen und streamen

Folge 1: Der Mord – Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 2: Der Verdacht – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 3: Die "Faceless" – Sonntag, 20. Oktober 2024, 23.40 Uhr



Concordia streamt in der zdfMediathek und wird ab Sonntag, dem 20. Oktober im ZDF gezeigt. Die Sendetermine lauten wie folgt:

Am Montag geht es dann weiter mit den Teilen 4 bis 6:

Folge 4: Geheimnisse – Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 22.15 Uhr Folge 5: Auf der Jagd – Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr



– Montag, 21. Oktober 2024, 23.00 Uhr Folge 6: Kein Weg zurück – Montag, 21. Oktober 2024, 23.45 Uhr

