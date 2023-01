Zum ersten Mal bei Amazon Prime: Der beste Superheldenfilm 2021 opfert eine Figur nach der anderen

Bevor er zum DC-Chef ernannt wurde, lieferte James Gunn einen der besten DC-Filme der letzten Jahre ab. Ab sofort könnt ihr den knalligen The Suicide Squad bei Amazon Prime streamen.

Ohne James Gunn wäre das Superheldenkino deutlich ärmer. Sowohl im Indie- als auch im Blockbuster-Bereich hat er bewiesen, dass er wie nur wenige Filmschaffende die Welt der Comic-Held:innen versteht. Egal of Kino oder Fernsehen: Gunn erzählt eigenwillige wie einfühlsame Geschichten, die sich ins Gedächtnis brennen.

Von Super – Shut up, Crime! bis hin zu Guardians of the Galaxy: Inzwischen ist er fest als einer von zwei Entscheidungsträgern an der Spitze von DC verankert. Zusammen mit Produzent Peter Safran soll er in den kommenden Jahren ein neues DC-Universum erschaffen. Seine Bewegung lieferte er mit The Suicide Squad ab.

Jetzt bei Amazon Prime: The Suicide Squad ist ein extrem unterhaltsamer DC-Blockbuster

Die 2021 erschienen Fortsetzung folgte auf eines der größten DC-Debakel überhaupt, den von David Ayer inszenierten Suicide Squad. Gunn hat die besten Elemente des Vorgängers gerettet – allen voran Margot Robbies Harley Quinn – und einen ausgelassenen Superheldenfilm gedreht, bei dem es sehr brutal zur Sache geht.

Hier könnt ihr den Traielr zu The Suicide Squad schauen:

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Schwarzer Humor und eklige Gewaltspitzen stehen in The Suicide Squad auf der Tagesordnung. Gunn macht keine Gefangenen und stellt unsere Erwartungen direkt am Anfang auf den Kopf, wenn er eine namhafte DC-Figur nach der anderen opfert, als müsse er eine Quote erfüllen, bevor er zur nächsten Mission übergehen darf.

The Suicide Squad überzeugt mit seiner Härte. Gunn ist aber nicht bloß ein zynischer Regisseur. Genauso oft, wie er die Anithelden in den Abgrund schubst, bietet er ihnen die Hand an, um sie dort wieder herauszuziehen. Ein paar schaffen es, ein paar nicht. Und manche erhalten ihre zweite Chance im Spin-off: Peacemaker.

Konnte euch James Gunns The Sucide Squad überzeugen?