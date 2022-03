Zum ersten Mal im Abo streamen: Einer der besten Actionfilme 2021 ist ein Muss für John Wick-Fans

In Nobody wird Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk zur Kampfmaschine im John Wick-Style. Den Actionkracher könnt ihr jetzt bei Sky im Abo streamen.

Auf den ersten Blick mag es nicht so aussehen, doch Bob Odenkirk kann es in Sachen Action durchaus mit Keanu Reeves' John Wick aufnehmen. Das beweist der Genre-Kracher Nobody, den Ilya Naishuller im Anschluss an seinen komplett abgefahrenen Hardcore inszeniert hat.

Nach dem Kinostart 2021 könnt ihr Nobody mit dem Breaking Bad- und Better Call Saul-Star jetzt bei Sky im Abo streamen.* Freut euch mindestens auf eine der besten Actionszenen des vergangenen Filmjahres!

Actionkracher Nobody verwandelt Breaking Bad-Star in eine Killermaschine

In der Handlung des Films spielt Bob Odenkirk den komplett durchschnittlich erscheinenden Ehemann und Familienvater Hutch Mansell. Als er sein Haus eines Tages überraschend brutal und geschickt gegen Einbrecher verteidigt, bricht langsam seine geheime dunkle Seite aus. Während vergangene Killerinstinkte in ihm erwachen, muss Hutch einen brutalen Rachefeldzug antreten, um seine Familie zu schützen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Nobody:

Nobody - Trailer 2 (Deutsch) HD

Schon die Eröffnung von Nobody mit einem irrwitzigen Schnitt-Inferno von Hutchs banaler Alltagsschleife zieht einen sofort in den Film. Sobald der Protagonist seine wahre, unterdrückte Seite als Profikiller auslebt, entwickelt sich Naishullers Werk immer stärker zu einen John Wick-ähnlichen Actionkracher, der mehr Humor als die Keanu Reeves-Exzesse auffährt.

Spätestens eine extrem schmerzhafte Bus-Prügelszene, die zu den besten Actionsequenzen 2021 gehört, zeigt einen total verwandelten Bob Odenkirk, wie man ihn nach Breaking Bad und Better Call Saul noch nie erlebt hat.

Auch wenn die Story natürlich alles andere als originell ist, punktet Nobody mit der idealen Mischung aus Action, Tempo und Witz, was in einem absurd-überzogenem Finale mit einem grandiosen Gaststar in Höchstform gipfelt. Teil 2 kann kommen!

