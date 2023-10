"Mein Körper zittert": Einen der besten Horror-Filme des Jahres, der das Publikum verstörte, gibt's erstmals im Streaming-Abo

Ein ultrabrutales Horror-Spektakel, das schockierende Ekel-Effekte mit fiesem Humor vereint, könnt ihr jetzt zum ersten Mal im Streaming-Abo schauen. Wer kein Blut sehen kann, ist hiermit gewarnt.

Mit Tanz der Teufel aka The Evil Dead hat der spätere Spider-Man-Regisseur Sam Raimi einen Skandal-Schocker inszeniert, der in Deutschland lange verboten war. Heute bringt es die Reihe schon auf fünf Filme, wobei ihr den aktuellsten Teil Evil Dead Rise jetzt erstmals im Abo streamen könnt. Stellt euch auf fiesen Horror, derbe Ekel-Effekte und extrem schwarzen Humor ein.

Darum geht es im fünften Evil Dead-Film

In der Handlung des Films von Regisseur Lee Cronin wird unter einem Hochhauskomplex durch ein Erdbeben das Buch der Toten freigelegt, das in der Evil Dead-Reihe als Necronomicon bezeichnet wird. Eine Familie in dem Gebäude, die aus der Tätowiererin Ellie (Alyssa Sutherland), ihren Kindern Bridget (Gabrielle Echols), Kassie (Nell Fisher) und Danny (Morgan Davies) sowie ihrer angereisten Schwester Beth (Lily Sullivan) besteht, wird in den dämonischen Terror reingezogen.

Evil Dead Rise sorgte für schockierte und begeisterte Reaktionen

Nachdem der Horror-Kracher im März 2023 seine Premiere auf dem amerikanischen South by Southwest Film Festival feierte, versprachen die ersten Reaktionen auf Evil Dead Rise nicht zu viel:

Jesus Christus, Evil Dead Rise ist pures Gemetzel! Einfach nur krank und grausam. [Der Film] ist alles, was man sich von einem weiteren Teil aus diesem Franchise wünschen könnte. Ein sadistischer Wirbelwind, mein Körper zittert!

Laut Screen Rant verbrauchte der Regisseur für seinen Evil Dead-Film umgerechnet stolze 6.500 Liter Kunstblut! Der Aufwand zahlte sich aus, denn Evil Dead Rise spielte mit einem Budget zwischen 15 und 19 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit über 146 Millionen Dollar ein und ist damit der erfolgreichste Teil der Horror-Reihe.

