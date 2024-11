Zurück im Streaming-Abo: Der versauteste Film mit Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence stellt in der Sex-Komödie No Hard Feelings ihr Comedy-Talent unter Beweis. Der Film läuft ab sofort wieder im Streaming-Abo.

Dass Jennifer Lawrence jede Menge Humor besitzt, hat die Schauspielerin bereits in zahlreichen Award-Shows und Interviews bewiesen, bei denen sie regelmäßig mit sympathisch-tollpatschigen Auftritten und treffsicheren Sprüchen glänzt. Im Kino-Hit No Hard Feelings durfte der Hunger Games-Star letztes Jahr endlich auch vor der Kamera ihr Comedy-Talent zur Schau stellen. Ab sofort ist der Film zurück im Streaming-Abo.

No Hard Feelings im Stream: Jennifer Lawrence verführt gegen Bezahlung einen 19-Jährigen

Lawrence schlüpft in der Coming of Age-Komödie in die Rolle der 32-jährigen Maddie, die in ihrer Heimat Long Island in den Tag hineinlebt und als Uber-Fahrerin ihre Brötchen verdient. Als ihr Auto abgeschleppt wird, bricht jedoch plötzlich ihre Geldquelle weg und sie wird auf eine skurriles Internet-Inserat aufmerksam.

Ein wohlhabendes Ehepaar sorgt sich um ihren 19-jährigen Sohn Percy (Andrew Barth Feldman), der seine Jugend überwiegend im Kinderzimmer verbringt und kaum Kontakt zu Gleichaltrigen pflegt. Ein Date soll her, das ihm über den Sommer beibringt, wie man richtig lebt, bevor Percy auf dem College hinter seinen Kommiliton:innen zurückbleibt. Das lässt sich Maddie nicht zweimal sagen ‒ denn für sie springt am Ende ein neues Auto heraus.

Aus diesem Sommer soll jedoch nicht nur Percy als veränderter Mensch herausgehen ‒sondern auch Maddie ...



Schaut hier noch den Red Band Trailer zu No Hard Feelings:

No Hard Feelings - Red Band Trailer (Deutsch) HD

Mehr als nur eine Sex-Komödie mit Jennifer Lawrence: No Hard Feelings besticht mit überraschend viel Herz

Regisseur Gene Stupnitsky (Good Boys) liefert in seiner Sex-Komödie zunächst alles, was man vom Genre und der skurrilen, aber wahren Prämisse erwarten würde. Nach und nach lässt er jedoch die derben Flachwitze und Doppeldeutigkeiten hinter sich und taucht tiefer in seine so stereotyp erscheinenden Hauptfiguren ein, um ihre Klischees aufzubrechen.

Hinter der Fassade verstecken sich Charaktere, die das Leben gezeichnet hat und die doch mehr gemeinsam haben, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Heraus kommt ein Coming of Age-Film mit überraschend viel Herz ‒ der sich nicht nur wegen einer großartigen Jennifer Lawrence lohnt.



Ihr könnt No Hard Feelings seit dem 8. November 2024 bei Sky im Abo streamen.

Noch mehr Streaming-Tipps: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.