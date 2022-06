Zwei der besten Actionknaller mit Jackie Chan – jetzt in limitiertem Mediabook sichern

Keiner brilliert in Wahnsinns-Stunts so wie Jackie Chan. Das zeigen zwei seiner besten Actionfilme, die uncut in schicken Mediabooks erscheinen. Für Fans ein Muss!

Heutzutage reden alle von Tom Cruises wilden Stunts, doch kaum jemand setzte seinen Körper vor der Kamera so aufs Spiel wie Hongkongs Action-Legende Jackie Chan. Auf seinem Peak drehte er einige der besten Actionfilme aller Zeiten. Zwei davon erscheinen als Double Feature in einer limitierten Edition, die es in sich hat. Gemeint sind Police Story und Police Story 2, die Jackie Chan in Bestform zeigen.

Am 26. August erscheinen Police Story 1 und 2 erstmals komplett in Deutsch und ungeschnitten auf Blu-ray und als limitiertes Mediabook.

Actionknaller mit Jackie Chan: Das sind die neuen Editionen von Police Story 1 und 2

Die neuen Editionen von Police Story 1 und 2 bieten die Actionfilme erstmals komplett auf Deutsch sowie uncut und mit überarbeiteter Bild- und Tonqualität. Grundlage waren nämlich neue 4K-Master.

Police Story 1+2 als Limited Edition im Mediabook:

Glanzstück für die Sammlung ist die Limited Edition im Mediabook, die beide Jackie Chan-Klassiker als Double Feature auf Blu-ray bietet. Ihr könnt sie jetzt vorbestellen:

Die 2-Disc-Editon von Splendid wartet mit einem schicken Cover, FSK-Umleger und einem 40-seitigen Booklet auf. Bei Amazon kostet sie 27,99 Euro, bei MediaMarkt einen Euro mehr.

Police Story 1 und 2 als Einzel-Blu-rays:

Darüber hinaus erscheinen die beiden Actionknaller in Einzel-Editionen, natürlich ebenfalls ungeschnitten und erstmals komplett auf Deutsch:

Bei MediaMarkt bekommt ihr die beiden Filme jeweils für 12,99 Euro auf Blu-ay, bei Amazon bezahlt ihr 14,99 Euro.

Darum lohnt sich Jackie Chans Police Story-Double Feature

© Splendid © Splendid © Splendid

Der 1985 erschienene Police Story ist einer der Action-Klassiker in der Filmografie von Hongkongs Martial Arts-Legende Jackie Chan. Der Regisseur und Schauspieler, der bekanntlich alle Stunts selbst machte, hatte zuvor erfolglos versucht, sich in Hollywood durchzusetzen. Enttäuscht kehrte er nach Hongkong zurück und übertraf sich in Sachen Action und Humor selbst.

Police Story enthält einige der berühmtesten Szenen aus Chans Karriere. Der Film steckt nämlich voller Verfolgungsjagden, Mann-gegen-Mann-Fights und wagemutiger Sprünge. Gekrönt wird der Action-Klassiker von einem legendären Kampf in einem Einkaufszentrum, bei dem sich Chan unter anderem den Rücken ausrenkte. Neben Drunken Master 2 gehört Police Story fraglos zum absolut Besten, was Jackie Chan im Action-Bereich gedreht hat.

In Police Story 2 aus dem Jahr 1988 kehrt Jackie Chan als Cop zurück. Auch wenn das Sequel nicht ganz an die Höhen des Vorgängers heranreicht, bietet es immer noch kurzweilige Jackie Chan-Unterhaltung, wie Fans sie lieben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.