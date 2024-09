Zwei glorreiche Halunken: Der größte Fehler des Films verbirgt sich bei 2 Stunden und 28 Minuten

Das Western-Meisterwerk Zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone zählt zu den allerbesten Filmen seines Genres. Selbst in die größten Klassiker schleicht sich jedoch der ein oder andere Fehler ein.

Jeder Western-Fan muss Zwei glorreiche Halunken mindestens einmal in seinem Leben gesehen haben. Neben Spiel mir das Lied vom Tod, der auch von Regisseur Sergio Leone inszeniert wurde, zählt das Meisterwerk zu den besten Filmen seines Genres aller Zeiten.

Kein Film in der Geschichte ist aber vor Fehlern sicher, die nach den Dreharbeiten im fertigen Werk landen können. Unsere internationale Schwesternseite Allociné hat jetzt auf einen solchen im Leone-Meilenstein mit Clint Eastwood aufmerksam gemacht.

Western-Klassiker für die Ewigkeit: Das ist die Story von Zwei glorreiche Halunken



Leones Film, auch bekannt unter dem englischen Titel The Good, the Bad and the Ugly, handelt von drei Figuren, die einen großen Schatz jagen. Das sind im Detail Clint Eastwood als Guter aka der Blonde, Lee Van Cleef als böser Setenza und Eli Wallach als mexikanischer Bandit Tuco. Sie sind auf der Suche nach einer Geldkassette, die mit 200.000 Dollar vergraben worden sein soll. Schnell kommen sich die Protagonisten in die Quere, alles spitzt sich schließlich auf einen großen Showdown zu.

Schaut hier noch einen Trailer zu Zwei glorreiche Halunken:

Zwei Glorreiche Halunken - Trailer (Deutsch)

Nach knapp 2,5 Stunden ist in Zwei glorreiche Halunken ein amüsanter Fehler zu entdecken

Wie unsere Kolleg:innen von Allociné in ihrem Artikel erklären, verbirgt sich in dem Film nach 2 Stunden und 28 Minuten ein Fehler. In der Szene bringen der Blonde und Tuco gerade Sprengstoff an einer Hängebrücke an.

Wenn ihr bei der genannten Stelle stoppt und ganz genau hinschaut, erkennt ihr in den Bäumen rechts oben hinter Eastwoods Charakter ein vorbeifahrendes Auto! Da der Western im Jahr 1862 spielt und die früheste Variante eines Automobils auf das Jahr 1886 zurückgeht, ist das eigentlich nicht möglich.

Mehr News:

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt direkt selbst Ausschau nach dem Filmfehler halten. Hier streamt der geniale Western gerade in der Flat. Das ungefähr eine Sekunde lang im Hintergrund zu sehende Auto wird euch den Genuss dieses Meisterwerks jedenfalls nicht ruinieren.