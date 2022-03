Zwei How I Met Your Mother-Stars kannten das Ende von Anfang an und mussten 9 Jahre lang schweigen

Die großen Enthüllungen aus dem How I Met Your Mother-Serienfinale kannten zwei Stars der beliebten Sitcom schon ab Staffel 1 – aus einem guten Grund.

Das große Finale von How I Met Your Mother hat die Fans der Sitcom gespalten und in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt. Nachdem endlich enthüllt wird, dass Tracy (Cristin Milioti) die Mutter von Teds (Josh Radnor) Kindern ist, erfahren wir gleichzeitig von ihrem tragischen Tod im Jahr 2024. In der Gegenwart wird dann noch ein Happy End zwischen Ted und Robin als füreinander bestimmtes Liebespaar angedeutet.

Zwei How I Met Your-Stars kannten die kontroverse Auflösung der Sitcom aber schon viel länger als alle anderen und durften 9 Jahre lang niemandem etwas darüber verraten.

How I Met Your Mother-Kinder kannten das Serienende schon ab Staffel 1

Wie unter anderem aus einem Bericht von Bustle hervorgeht, kannten Lyndsy Fonseca und David Henrie in den Flashback-Rollen von Teds Kindern Penny und Luke das Serienfinale schon ab der ersten Staffel. Alle Szenen mit ihnen wurden nämlich schon früh auf einen Schlag abgedreht. Ansonsten wären beide über die Jahre zu merklich gealtert, da gerade David Henrie 2015 in der Pubertät war und sich noch stärker veränderte im Vergleich zu Staffel 1.

Während alle Szenen mit Teds Kindern schon 2005 gefilmt wurden, mussten Lyndsy Fonseca und David Henrie vertraglich unterschreiben, dass sie das Ende von How I Met Your Mother niemandem verraten durften. Gegenüber Bustle sprach Henrie 2014 auch darüber, dass er natürlich oft dazu gedrängt wurde, das Sitcom-Finale zu verraten. Er blieb aber stark:

Ich bin jetzt 24, aber als ich 21 wurde, fing ich an, mit meinen Kumpels auszugehen. Alle haben mich immer gefragt: 'Alter, wer ist die Mutter? Wer ist die Mutter?' Die Leute haben versucht, mich mit allerlei Alkohol zu bestechen, aber ich habe geschwiegen. Ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es nicht einmal meiner Mutter erzählt.

Nach dem Ende der Sitcom ist in den USA mittlerweile das Spin-off How I Met Your Father gestartet. In Deutschland ist die neue Serie ab dem 8. Juni 2022 bei Disney+ zu sehen.

