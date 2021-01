1 Jahr vor Start: Erster Kandidat für das richtige Dschungelcamp 2022 steht fest

Jetzt also doch: Der Sohn von Costa Cordalis zieht ins Dschungelcamp 2022 ein. Erfahrt, warum er bisher zögerte und wie eine echte Dschungel-Dynastie aussieht.

Ist das gerecht? Gibt es im Dschungel etwa ein Geburtsrecht? In der Ersatz-Show von RTL kämpfen derzeit die letzten verbliebenen Teilnehmer*innen um die Qualifikation fürs Dschungelcamp 2022. Namen wie Zoe Saip, Djamila Rowe und Mike Heiter schinden sich allein für die Chance zur Teilnahme.

Bei TVNOW - Hier könnt ihr die Dscungelshow live sehen und nachholen

Und in derselben Show gibt Lucas Cordalis seine Teilnahme an Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2022 bekannt - ohne Vorkampf, ohne Prüfungsstress, ohne die Tiny-House-Erfahrung.

Lucas Cordalis - Das steckt hinter der Teilnahme am Dscungelcamp 2022

Lucas Cordalis war zu Gast in Ich bin ein Star - Die große Dschungel-Show, in der Sonja Zietlow und Daniel Hartwich an die erste Staffel der inzwischen zum Erfolgsgaranten avancierten Trash-Show erinnerten.

Als Sieger der deutschen Premiere ging damals Schlagersänger Costa Cordalis nach Hause, der 2019 verstarb. Aus Respekt vor seinem Vater hatte Lucas Cordalis bisher auf die Teilnahme am Camp verzichtet, wie er laut NTV erklärte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt fühlt er sich bereit, in die Fußstapfen des ersten Dschungelkönigs zu treten: Seine Teilnahme steht damit 1 Jahr vor dem Dschungelcamp 2022 fest, das hoffentlich wieder in Australien stattfinden kann, fest.

Der Katzenberger/Cordalis Clan übernimmt den Dschungel

Lucas Cordalis ist damit der vierte Teilnehmende aus dem Katzenberger-Cordalis-Clan: Rekord für IBES. Hier wächst eine wahre Dschungelcamp-Dynastie heran.

Costa Cordalis - Schwiegervater von Daniela Katzenberger (Teilnahme 2004)

Lucas Cordalis - Sohn von Costa, Ehemann von Daniela Katzenberger (Teilnahme 2022)

Iris Klein - Mutter von Daniela Katzenberger (Teilnahme 2013)

Jenny Frankhauser - Schwester von Daniela Katzenberger (2018)

Mit Costa Cordalis und Jenny Frankhauser gingen aus der Familie gar 2 Sieger*innen hervor. Auf Lucas Cordalis lasten hohe Erwartungen.

Freut ihr euch auf 2022? Wie hat euch der Ersatz gefallen?