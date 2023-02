10 Jahre Netflix-Originals: So wurden Serien wie Wednesday und Stranger Things überhaupt erst möglich

Mit seinen Original-Produktionen hat Netflix die Serienwelt aufgewirbelt. Im Podcast sprechen wir über die Entwicklung, die der Streaming-Dienst in der vergangenen Dekade durchlaufen hat.

Vor zehn Jahren veröffentlichte Netflix mit House of Cards seine erste exklusive Original-Serie und hat die Serienwelt für immer verändert. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert? Im Podcast tauchen wir ein in die Netflix-Geschichte.

Während sich Netflix anfangs umgeschaut hat, was bei anderen Sendern gut funktioniert hat, musste sich der Streaming-Dienst schon bald die Frage stellen, wie er sich als großer Player auf dem Markt positioniert, der die Konkurrenz beeinflusst, anstelle ihr nur hinterherzurennen. Diese Entwicklung diskutieren wir im Podcast.

Die Serien, die Netflix in den letzten 10 Jahren geprägt haben

Den Verantwortlichen von Netflix war schnell klar, dass sie nicht für immer von lizenzierten Inhalten abhängig sein können. Wer in der Streaming-Landschaft bestehen will, braucht exklusive Filme und Serien. Aus diesem Anspruch wurde ein spannender Prozess, der sich in vier Phasen unterteilen lässt:

Netflix Phase 1: Langsames Herantasten

Netflix Phase 2: Wildes Ausprobieren

Netflix Phase 3: Blockbuster & Marken

Netflix Phase 4: Sortieren & Fokussieren

Besonders spannend ist die zweite Phase: Hier hat Netflixund gezeigt, was im Streaming-Zeitalter alles möglich ist. Nach und nach kristallisierte sich heraus, dass für den großen Erfolg nicht nur Experimente, sondern vor allem zugkräftige Namen und der ein oder andere Überraschungshit wichtig sind.

