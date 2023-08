100 Millionen Dollar Verlust: Dwayne Johnson kommt einfach nicht über seinen größten Flop hinweg und hat jetzt einen neuen Prügelknaben

Laut Dwayne Johnson hat der finanzielle Misserfolg von Black Adam nichts damit zu tun, dass es keine Fortsetzung geben wird. Der Star hat eine andere Erklärung abgeliefert.

In letzter Zeit ist Dwayne Johnson positiv aufgefallen, nachdem er eine Summe im siebenstelligen Bereich an die Streikenden in der aktuellen Hollywood-Krise gespendet hat. Trotzdem scheint den Star seine bisher größte Film-Niederlage nicht loszulassen.

In einem aktuellen Gespräch mit Kevin Hart hat The Rock nochmal über den Grund gesprochen, wieso es Black Adam 2 nicht geben wird. Der finanzielle Misserfolg von Black Adam hat laut Johnson nichts damit zu tun.

Dwayne Johnson macht neue DC-Führung für Black Adam 2-Scheitern verantwortlich

In einem Clip aus dem Interview zwischen Johnson und Hart spricht der Black Adam-Hauptdarsteller darüber, dass die gescheiterte Fortsetzung des DC-Blockbusters mit der neuen Film-Führungsspitze des Studios in Form von James Gunn und Peter Safran zusammenhängen soll. Der Star schmückt seine Begründung mit einem Sport-Vergleich aus:

Es ist, als würde ein neuer Eigentümer ein NFL-Team kaufen und sagen: 'Okay. Nicht mein Cheftrainer. Nicht mein Quarterback. Es spielt keine Rolle, wie oft wir den Super Bowl gewonnen haben. Es spielt keine Rolle, wie viele Ringe wir haben. Ich gehe mit jemand anderem.'

Das Video dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Dass Black Adam mit einem Budget von gut 200 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit nur fast 400 Millionen Dollar eingespielt hat und damit als große finanzielle Enttäuschung mit einem prognostizierten Verlust von bis zu 100 Millionen Dollar gilt, spielt für Dwayne Johnson wohl keine Rolle.

Wie geht es mit DC weiter?

Mit Blue Beetle und Aquaman 2 starten dieses Jahr noch die letzten beiden Filme des "alten" DC-Universums im Kino. Danach wird das Franchise durch Gunn und Safran neu gestartet. Der Plan des Duos wurde bereits mit ersten Filmen und Serien enthüllt. Dazu gehört unter anderem ein neuer Superman-Blockbuster ohne Henry Cavill mit Gunn als Regisseur.

