1000 (!) Euro günstiger: Ultrakurzdistanz-Beamer mit 4K, HDR und 3D massiv reduziert am Prime Day

Ultrakurzdistanz Beamer haben mit ihrer beeindruckenden Technik einige handfeste Vorteile. Beim Amazon Prime Day bekommt ihr jetzt ein besonders hochwertiges Modell mit 4K deutlich günstiger.

Tag 2 am Prime Day ist angebrochen und die Deals nehme kein Ende. Bei teuren Anschaffungen wie Fernseher oder Beamer lohnt es sich umso mehr, bei einem guten Angebot zuzuschlagen. Wenn ihr schon länger mit einem Ultrakurzkurzdistanz-Beamer geliebäugelt habt, dann haben wir jetzt ein Top-Angebot für euch. Den AWOL VISION LTV-2500 gibt es gerade 1000 Euro günstiger.



Um auf die 1000 Euro-Rabatt zu kommen, müsst ihr zusätzlich zu dem Prime Day-Angebot den 300 Euro Coupon auf der Produktseite aktivieren. Somit kommt ihr am Ende auf 2499 statt 3499 Euro.

AWOL VISION Ultrakurzdistanz-Beamer am Prime Day

Mit seiner Triple-Laser-Technologie erreicht der Vision eineund Farbgleichmäßigkeit. Sprich: Ihr könnt euch auf eine natürliche und brillante Farben freuen. Laut Hersteller ist der Farbraum sogar ca. 1,5-fach so groß wie bei digitalen Kinoprojektoren. Zudem ist die HDR-Technologie HDR10+ an Bord und an der Unterstützung von Dolby Vision wird auch gearbeitet.Aber der eigentliche Clou beisteckt schon im Namen. Durch diespart ihr euch nervige Kabelverbindungen und Objekte im Sichtfeld. Der Awol Vision schafft aus nur 25 cm Entfernung eine gigantische Größe von 100 Zoll (ca. 254 cm). Aus 50 Entfernung schafft er sogar eine 150 Zoll (ca. 381 cm) große Projektion.

Auch 3D-Vision wird unterstützt. Eine Active-Shutter-3D-Brille vorausgesetzt, könnt ihr Kino-Blockbuster wie Avatar 2: The Way of Water völlig neu erleben. Und auch eure Ohren werden verwöhnt, denn die 3D-Audio-Technologie Dolby Atmos wird unterstützt. Dafür müsst ihr eine eine kompatible Soundbar oder einen AV-Receiver und Sound-System anschließen und schon ist die Kinoatmosphäre perfekt.

Ultrakurzdistanz-Beamer: Günstige Alternative

Falls ihr nicht ganz so viel ausgeben möchtet, aber trotzdem ein vergleichbares Gerät sucht, dann seht euch den WEMAX Nova 4K Beamer an, bei dem ihr zum Prime Day ganze 500 Euro spart.



Der WEMAX Nova 4K ist ebenfalls ein 4K-Beamer mit Laser-Technologie, der aus kurzer Entfernung eine Projektionsgröße zwischen 80 und 100 Zoll erreicht. Dazu gibt es HDR10-Unterstützung, 30W-starke integrierte Lautsprecher mit Dolby-Audio imd DTS-HD-Sound und ein eingebautes Smart-TV-System mit Android TV. Letzteres ist sicher eines der praktischsten Features des WEMAX-Beamers. Mit 2100 ANSI-Lumen ist seine Helligkeit allerdings ein bisschen niedriger als die 2600 Lumen Spitzenhelligkeit des AWOL VISION.

