120.000 Spritzen für eine einzige Horror-Filmszene: Eine der ekligsten Saw-Fallen ging fast richtig schief

Bald geht die Horror-Filmreihe Saw mit den legendären Fallen des Jigsaw-Killers in die zehnte Runde. Unter den bis dato neun Filmen sticht eine grässliche Falle besonders heraus und sorgte bei den Dreharbeiten für einen Schreckmoment.

An die schwer ertragbare Nadelgrube aus Saw II könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Schließlich ist es die schlimmste Falle der Horrorfilm-Reihe, schreibt Variety beim Fallen-Ranking.

Wenn ihr die Hintergründe kennt, wird es noch unerträglicher: Obwohl mehr als hunderttausend Attrappen zum Einsatz kamen, wurde der Gruben-Dreh wegen eines Missgeschicks beinahe zur realen Falle.

Bei Amazon zu leihen: Beim Dreh von Saw II mischten sich echte Spritzen unter die Attrappen

Zur Auffrischung: Eigentlich war die Falle mit der Grube voller Spritzen für den drogenabhängigen Xavier vorgesehen. Der fackelte jedoch nicht lange und warf kurze Zeit später Amanda (Shawnee Smith) in das Loch mit den tausend Nadeln.

Um den Horror gut in Szene setzen zu können, "entnadelte" das Filmteam echte Spritzen. Nachdem eine beachtliche Menge von 120.000 Attrappen erreicht wurde, passierte einem Crew-Mitglied der verhängnisvolle Fehler.

Kinowelt Saw 2: Die berüchtigte Nadel-Grube mit 120.000 Spritzen

Aus Versehen wurde eine Kiste mit richtigen Spritzen, die das Team nicht entschärft hatte, in der schon befüllten Grube versenkt. In einem wirklich spannenden Ask-Me-Anything (AMA) auf Reddit kann sich Regisseur Darren Lynn Bousman noch genau daran erinnern:

[Jemand warf] Sekunden vor dem Filmen eine Kiste mit echten Nadeln in die Grube. Wir mussten mit dem Filmen aufhören, bis die echten Nadeln gefunden wurden. Es war, als würde man eine Nadel im Nadelhaufen suchen.

Die echten Spritzen waren jedoch nicht das einzige Besorgniserregende an dieser Falle.

Eine Gefahr für Mutter und Kind: Die Darstellerin des Horror-Films war schwanger

Das Team musste umso akribischer suchen, da die Schauspielerin Shawnee Smith einerseits im vierten Monat schwanger war und andererseits Trypanophobie hat - Angst vor Spritzen. Sicherheit ist natürlich die oberste Priorität am Filmset.

Der Spritzengruben-Dreh an sich war für Shawnee Smith im Gegensatz zu anderen Drehtagen viel leichter, wie sie im Interview mit Radio Free verriet:

[Die Dreharbeiten waren] eine Art Qual. Aber gleichzeitig war es vergleichsweise einfach, weil die Bilder für sich sprechen und ich gar nicht viel machen musste. Einfach rein in die Grube und los geht’s. Wenn ich an die Drehtage zurückdenke, an denen die Kieferfalle dran war, habe ich das als sehr beängstigend empfunden.”

Die Nadelgrube spricht für sich. Die Spritzen sind teilweise mit Blut beschmiert und erwecken den Anschein, bereits in Verwendung gewesen zu sein. Es sind nicht nur die Nadeln an sich, sondern auch die unzähligen Keime und die Infektionsgefahr, die in der Grube lauern.

Kinowelt Shawnee Smith in der Kieferfalle

Die Spritzen-Falle ist noch in anderer Hinsicht besonders: Sie gehört zu den ganz wenigen Saw-Fallen, die nicht unmittelbar tödlich sind, wenn das Opfer scheitert.

Saw 1 bis 9 gibt es aktuell in der Ab-18-Gesamtedition auf Blu-Ray.* Am 27. Oktober 2023 geht die bekannte Horrorfilm-Reihe mit Saw 10 im Kino in die nächste Runde.

Zum Weiterlesen: Gerard Butler injizierte sich am Set von Geostorm das Gift von 23 Bienen

Podcast-Tipp: Die 9 besten Horrorfilme, die ihr gerade streamen könnt

Ihr seid noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung heute Abend? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich an kalten Wintertagen bei Netflix, Disney+, WOW und mehr besonders gut gruseln lässt.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.